Donald: "No hay que desesperar porque siempre hay revancha en la vida"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño remarcó: "Acepto y me gusta que pase el tiempo. Pero si resulta que no cambié nada no sirve. Que tengamos experiencia y no repitamos errores. No me arrepiento de nada demasiado grave".

En 1971 protagonizó la película de género musical En una playa junto al mar, dirigida por Enrique Cahen Salaberry, y acompañado por Evangelina Salazar. Fue su debut en la pantalla grande cuando ya era un cantante en ascenso.

Hace poco hizo una nueva versión del tema Siempre fuimos compañeros, junto a su familia, y fue viral en las redes sociales. En mayo se irá nuevamente a Hawai a visitar a sus nietos, donde su nieto de 15 años, Nahuel, fue campeón mundial recientemente, destacó entre sus proyectos.

Donald sobre el Parkinson: "Pienso que en algún momento va a curarse"

Hace 4 años convive con Parkinson, se despertó con la pandemia y tuvo una serie de cuestiones personales por las que se declaró la enfermedad. "A partir de ahí entró la familia, los amigos, me sostuvieron y salí adelante, tamibién con terapias alternativas. Siempre pienso que en algún momento va a curarse. Hay que resistir", enfatizó.

Encontró una "causa" para seguir activo con las personas que transitan una discapacidad. "Cosas como esas me dan ganas de seguir trabajando con eso, por temas propios de la movilidad restringida", sostuvo.