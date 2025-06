Weezer llega a la Argentina: cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

Con más de 35 millones de discos vendidos y una carrera llena de hits, Weezer promete una noche inolvidable para fans de todas las generaciones. Será una noche para cantar , revivir recuerdos y descubrir nuevas joyas musciales.

Embed - weezer on Instagram: "South America - we heard you loud and clear, and it’s finally time! This November, we’re bringing you a special headline show in Buenos Aires, plus hopping on two festival dates in São Paulo and Santiago. 2 November - São Paulo, BR @ Venue TBC (on sale time TBC) 5 November - Buenos Aires, AR @ Movistar Arena (on sale Tuesday, 1 July @ 1pm) 7 November - Santiago, CL @ Festival Fauna Primavera 2025 (on sale Tuesday, 1 July @ 12pm) Can’t wait, see you out there: weezer.com/tour"