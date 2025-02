Daniela Celis, la exGran Hermano lloró angustiada en un video: "El peor día de mi vida"

Se lamentó en una historia de Instagram porque organizó todas sus tareas en la casa y al final no pudo trabajar. “Vine acá, al canal, a trabajar y no hay stream porque hay partido. Vine al pedo, al pedo”, agregó.

La joven relató llorando a sus seguidores que dejó a sus “bebes" Aimé y Laia, y todo fue en vano. Se quejó: "Todavía no puedo desbloquear mi teléfono. No sé, no, te juro que no sé".

Embed - DANIELA CELIS se QUEJÓ porque no pudo TRABAJAR en TELEFE: "Es el PEOR DÍA de mi VIDA"

Celis y Medina se conocieron en GH 2022, y siguieron viéndose afuera de la casa. Se fueron a vivir juntos y tuvieron a las gemelas hace 6 meses. Recientemente, dejó de amamantar a las menores y también lo contó con tristeza a sus fanáticos.