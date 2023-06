Coti de Gran Hermano reveló que atraviesa problemas de la salud mental: "Estoy con antidepresivos"

Julieta Poggio explotó contra uno de sus excompañeros de Gran Hermano 2022: "Me da asco"

coti romero gran hermano

"Te amamos Sofi, yo literal estoy con antidepresivos que me recetó la psiquiatra, con el psicólogo también y me mareo porque son muy fuertes los medicamentos", comienza el mensaje Coti.

Por primera vez, Coti habla de su vida privada tras la separación con el Conejo. Por eso, la exparticipante remarcó que "eso te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia me ayuda mucho y se sale adelante de los dolorcitos que hay en la vida".

image.png

Ante el comentario, Jujuy Jiménez le respondió muy cariñosamente: "Hermosa, te abrazo fuerte y te mando todo amor desde acá, vos podes, somos fuerte mujer".

La salud mental es un tema que si bien no tocan diariamente las figuras públicas, aquellas que lo hacen dejan una marca en sus seguidores y les dan ánimos para seguir adelante a pesar de las dificultades.

Video: Alexis Cone quebró en llanto al confirmar su separación con Coti Romero

Alexis Quiroga y Coti Romero confirmaron su separación a través de redes sociales. En su stream, Cone contó los motivos y se quebró en llanto al recordar el momento. "La voy a esperar toda la vida", expresó.

Cone expresó que tienen diferentes formas de pensar, que la extraña y que hace dos semanas que no se ven. "Me está haciendo falta y me hace mal, es un calvario", agregó envuelto en llanto.

"La amo con todo el corazón. Quizá la semana que viene estamos los dos de la mano, pero hoy en día es la realidad y lo que tenemos que enfrentar", concluyó.