Cónclave vuelve a los cines argentinos tras la muerte del papa Francisco: cuándo se estrena

Luego de su estreno el pasado 30 de enero, el filme consiguió hacerse con el Oscar a Mejor Guion Adaptado el 2 de marzo y se consagró como una de las mejores producciones del año. Ahora, con la muerte del papa Francisco, los creadores consideraron que no hay un mejor momento para reestrenarla y estará disponible en las siguientes salas:

"Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia", expresa la sinopsis.

Cónclave tiene una duración de 117 minutos, fue dirigida por Edward Berger y está protagonizada por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini.

Embed - CONCLAVE - Official Trailer [HD] - Only In Theaters October 25