Claudia Albertario mostró su microbikini negra con la que combate el calor de Estados Unidos

Claudia Albertario Microbikini Instagram

"Un día cualquiera", escribió junto a las fotos que sacó desde este país de Norteamérica en el que se instaló hace casi diez años junto a su ex esposo. Sobre su experiencia en Estados Unidos recientemente declaró que: "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando".

Luego agregó: "Más tarde lancé Cloline, una marca de ropa, y ahora acabo de recibirme de Licenciada en Bienes Raíces". Actualmente se encuentra trabajando en el sector inmobiliario y en sus ratos libres aprovecha para usar parte de su coleccióon de microbikinis en la playa.

Claudia Albertario Instagram microbikini Instagram

Sabrina Rojas aprovechó el calor de Puerto Rico y lució una microbikini off white tendencia

La actriz Sabrina Rojas disfrutó de unas vacaciones en Puerto Rico luego de lo que fue su separación del Tucu López. La artista aprovechó para fotografiarse con una microbikini blanca en una de las playas del Caribe y utilizó su cuenta de Instagram para publicarla. La malla es de dos piezas con un corpiño tradicional y triangular, mientras que, la bombacha se trata de una colaless de corte ultracavado. Además, incluye un taparrabos.

Por otro lado, a Sabrina se la ve con unos anteojos de sol siendo el único accesorio que sumó para la foto. El retrato lo publicó en sus stories de Instagram y rápidamente fue visualizada por sus más de 1 millón de seguidores que tiene en la red social.