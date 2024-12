Chiara de Gran Hermano se comparó con la China Suárez de una insólita manera: "Soy una..."

Durante una conversación entre Claudio Di Lorenzo con Chiara, él reveló que quiere comenzar una relación con ella. "Me gustás. Igual, no quiero que te pongas incómoda porque yo me llevo bien con vos. No quiero que cambie nada. Todo lo que hablamos de la energía es así pero bueno, yo te vi en la puerta cuando entraste y me volví loco. Pero bueno, después se dio todo el tema de Nano", comenzó por expresar.