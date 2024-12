Video: Chiara sufrió un descuido en Gran Hermano y quedó desnuda

La participante Chiara Mancuso realizó un inesperado topless durante el vivo de Gran Hermano 2024 y el video no tardó en hacerse viral en redes sociales por la sorpresa que se llevaron los televidentes.

Lo que sucedió fue que en lugar de tener un corpiño debajo del vestido, Mancuso tenía una especie de sostén verde en la parte superior, y al olvidar del orden en el que tenía las prendas, la hermanita realizó el topless. Su reacción fue reírse por la vergüenza, y como la cámara cambió casi automáticamente, se pudo ver que nadie la observó en ese momento, aunque sin saber que sí lo hicieron miles de personas en internet.

Embed Chiara peló una teta sin querer#granhermano pic.twitter.com/RNF3iFx3sn — Adicto a GH (@todogh25) December 25, 2024

Lo cierto es que no es la primera vez que ocurre ni tampoco será la última, por lo que Chiara no debería sufrir ningún tipo de reto por parte de la producción de Gran Hermano 2024. Además, su reciente crecida en las encuestas de imagen positiva no hacen más que confirmar que el público la defenderá si esto vuelve a repetirse.

Las encuestas que anticipan quién será eliminado de Gran Hermano 2024 con voto positivo

Gran Hermano 2024 tendrá el domingo 29 de diciembre su cuarta gala de eliminación, por lo que a la espera de la salvación del líder Luca, hay tres claros apuntados como favoritos para dejar la casa.