Mariana Nannis rompió el silencio y reveló nuevos datos sobre la denuncia contra Caniggia: "Me cagó a palos y me violó"

En diálogo con el programa televisivo Lape Club Social, Mariana Nannis decidió hablar sobre la polémica situación con su expareja Claudio Paul Caniggia. " Me cagó a palos, me violó . Me cagó a palos varias veces , por eso tengo entradas al hospital público. Yo siempre me callé , nunca dije nada, tardás mucho por tus hijos, por la familia, por el que dirán. Me perseguía una camioneta negra , la gente no sabe es que el tipo tiene gente de mucho poder al lado ", comenzó por expresar.

Con respecto a los detalles, señaló: "Yo tengo fotos cagadas a palos, ¿no le sirven a un juez las fotos cagadas a palos? No, no le sirven. No le sirven dos pericias psicológicas, no le sirven nada al juez entonces. Me cagan a palos durante toda mi vida, me cogen en la Argentina a la fuerza, cuando yo no quiero decirme me cagan a palos y todavía no me creen". Toda esta situación no hizo más que evidenciar su deseo por obtener una respuesta.

charlotte y alexander caniggia junto dj piloto y grupo amigos 4jpg.jpg Alex y Charlotte son los dos hijos mediáticos de Nannis y Caniggia. Redes sociales

"Yo no salía cuando estaba en la Argentina. Cuando yo fui a firmar el divorcio y eso, yo no salía. Cuando yo fui a Comodoro Py, me daba vuelta cada rato a ver si me iban a poner un tiro en el medio de la frente", concluyó. De esta manera, aseguró que su vida estuvo en serio peligro y dejó muy mal parado a Claudio Paul Caniggia.

Embed - MARIANA NANNIS ROMPE EL SILENCIO EN AMÉRICA TV: "Claudio Caniggia me mandó al hospital varias veces"

Mariana Nannis pidió que se fije una fecha de inicio del juicio contra Claudio Caniggia

La expareja de Claudio Caniggia Mariana Nannis le pidió a la Justicia que se fije una fecha de comienzo para el juicio que le entabló al exfutbolista de la Selección argentina por "abuso sexual agravado".