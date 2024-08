Benjamín Vicuña contó todas las intimidades sobre su vida amorosa: "Me da pudor, pero..."

En diálogo con el programa televisivo Socios del espectáculo, Benjamín Vicuña comenzó por contar cómo fueron los primeros pasos de la relación. "Está todo maravilloso, me queda bien el amor. Nos conocimos en París, lugar del amor. La verdad es que me da pudor hablar de ella porque no es un personaje público y es una mujer que cuida mucho su intimidad", reveló en un primer lugar.