María Servini opinó sobre la condena contra Cristina Kirchner: "No le veo mucho tiempo en prisión"

Basándose en su recorrido profesional y en su intuición, Servini consideró que la dos veces presidenta no cumplirá el total de su condena porque la detención implica "un conflicto permanente". "No puedo hablar por causas de ese tipo porque no he tenido, pero pienso que es posible que se encuentre una forma política para resolver la situación", indicó a El Destape Radio.