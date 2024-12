Ángela Leiva confirmó su romance con un exjugador de Boca Juniors: "Pidan deseos que se cumplen..."

A través de su cuenta de Instagram, Ángela Leiva compartió tres imágenes y aprovechó para confirmar su romance con el ex-Boca Juniors. "Quiero agradecer los miles y miles de mensajes que he recibido estos días. Gracias por el aguante, por el amor. Todo me hace más fuerte, ya nada me debilita. Hoy soy la mujer que siempre quise ser, la que se cayó muchas veces y se levantó, la que ya no se cae nunca más", comenzó por escribir.