Andrea Álvarez presenta su nuevo disco de power rock

El disco se estrena con el videoclip Sos la muerte del rock dirigido por Sal Lencina La portada es diseño Giselle Morello y las fotos de prensa son creación de la artista Nora Lezano.

La producción artística que estuvo a cargo de Andrea, Lonnie y Tomás y fue grabado en el mítico estudio Panda de Buenos Aires, su técnico de grabación y mezcla Christian Algarañaz que realizó la tarea en Estudio Romaphonic. Para el mastering contaron con la experiencia de Neil Pickles (TOOL, Groove Armada, Basement Jaxx, The Fun Lovin’ Criminals, The Alabama Three, Kasabian y The Buzzcocks, entre otros) en Estudio Revealsound, de Londres.

La artista que formó integró el grupo Viuda e Hijas de Roque Enroll en sus inicios, y fue parte de las bandas de otros grandes del rock Charly García, remarcó sobre su último material: “Podría asegurar que La cadena del mal es mi mejor disco. Empecé a componerlo antes de la pandemia y siempre mantuvo el mismo espíritu, pero porque mi gran inspiración es la disconformidad y el disco habla de los abusos desde el poder y de la muerte del mundo que nos formó, ya no existe más y mi dificultad para aceptarlo". La rockera volcó en sus composiciones temas como la muerte de amigos, de referentes, de estilos de hacer las cosas.

Agregó: "Creo que pudimos concretarlo ahora porque seguramente éste era el momento justo. Musicalmente trabajamos como banda y eso es lo que más lo distingue de mis discos anteriores. Lo arreglamos e hicimos la producción muy juntos. También trabajé en conjunto con dos personas ajenas a la banda (Luke en la música de Dos Minutos y Karina Cohen en la letra de “Uh uh”) y eso fue una novedad para mí. Traté de sacarme el dolor y la rabia que me da esta época en la que vivimos porque me gusta estar feliz y no acepto la carga de la queja. El rock me ayuda para sacarme de encima el enojo y volverlo algo que valga la pena”.