Erreway anunció su esperado show en Buenos Aires: cuándo y dónde será

Por el lado de la venta de entradas, habrá una preventa con Tarjeta Naranja a partir del jueves 10 de abril a las 10 hs, mientras que la general será con todos los medios de pago y comenzará el viernes 11 de abril a las 10 hs. Aún no se habilitó ningún link, pero ya se sabe que será exclusivo del sitio web oficial (movistararena.com.ar).

Embed - Erreway Tour 2025 on Instagram: "VOLVEMOS A CASA Que emoción poder estar Juntos otra vez en BsAs! Gracias por lo que lograron. Va a ser una fiesta increíble… nosotros ponemos la casa 16 de septiembre Movistar Arena Consegui tus entradas en la pagina oficial de @movistararena Preventa el jueves 10 de abril a las 10hs. Disfrutá de un 15% off con tu tarjeta de débito de @naranjax @visa_argentina o 3 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito de @naranjax @visa_argentina. Venta general con todos los medios de pago el VIERNES 11 de Abril a las 10hs. Disfrutá de un 15% off con tu tarjeta de débito de @naranjax @visa_argentina o 3 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito de @naranjax @visa_argentina. Preparate para volver a gritar, saltar y emocionarte como si fuera 2002 #errewaytour2025 #erreway #juntosotravez #rebeldeway #camibordonaba #felicolombo #benjarojas #ErrewayVuelveACasa"