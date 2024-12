Unión por la Patria cruzó al Gobierno por negarse a discutir el Presupuesto 2025: "Ignora las autonomías provinciales y el federalismo"

Kicillof cruzó a Milei por el Presupuesto 2025: "No vamos a estar en democracia plena"

Además, agregaron: "Sin presupuesto hay discrecionalidad en el gasto. El gobierno de la Libertad Avanza, que se jacta de ser 'el paladín de las auditorías', al negar la sanción del presupuesto, entorpece toda forma de control".

Por último, el interbloque de senadores aseguró: "Gobernar por decreto de necesidad de urgencia, vetar leyes aprobadas por los representantes del pueblo y de las provincias e impedir el tratamiento de la 'ley de leyes' son actitudes que dan cuenta de un absoluto desdén por la construcción de consensos y la apertura al diálogo".

José Luis Espert: "Como no va a haber extraordinarias, no va a haber Presupuesto"

El diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, afirmó que "como no va a haber sesiones extraordinarias, no va a haber Presupuesto". Lo expresó este jueves al referirse al proyecto de ley clave para el Gobierno en 2025, el cual finalmente no será tratado en el recinto.

Tras apuntar a los gobernadores por pedirle mayor coparticipación al Gobierno nacional, agregó que en sesiones ordinarias, "se verá si la oposición está dispuesta a respetar la decisión de la sociedad de que no haya déficit fiscal para que no haya inflación".

En el mismo sentido, Espert aclaró: “Es falso que no queremos Presupuesto para disponer de las partidas en año electoral".