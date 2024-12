José Luis Espert: "Como no va a haber extraordinarias, no va a haber Presupuesto"

El diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto se refirió al proyecto de ley clave para el Gobierno en 2025, que finalmente no será tratado en el recinto. Además, agregó que en sesiones ordinarias, "se verá si la oposición está dispuesta a respetar la decisión de la sociedad de que no haya déficit fiscal para que no haya inflación".