Un sector del PRO rechazó el comunicado partidario con críticas al Gobierno: "No hay diálogo fluido"

Diferentes integrantes del partido amarillo se despegaron de los cuestionamientos a la administración de La Libertad Avanza por no haber incluido el Presupuesto 2025 en el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Un grupo de integrantes del PRO se distanció del comunicado que ese partido emitió el lunes con críticas al gobierno de Javier Milei por no haber incluido el debate del Presupuesto 2025 en el temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán el 20 de enero en el Congreso.

La diputada Sabrina Ajmechet marcó la importancia de contar con un Presupuesto, aunque respaldó que no se incluya la discusión en el Congreso: "Lo dijimos en diciembre y lo volvemos a decir ahora: es importante tener presupuesto, ¡muy! Pero no podemos permitir que se apruebe un presupuesto deficitario, que obligaría a aumento de impuestos o a emisión".

"Estamos saliendo del modelo empobrecedor en el que se aprobaban gastos que no se sabía cómo se iban a pagar, no podemos titubear ni dar marcha atrás en este camino. No hay hoy en el Congreso los votos suficientes para lograr aprobar un presupuesto con déficit cero", marcó en tal sentido, en una publicación en su cuenta de la red social X.

En tanto, mencionó distintos proyectos que la administración de La Libertad Avanza incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias: "Frente a esta situación, ¿qué se hace? Yo no estoy de acuerdo con que esto nos paralice y no nos permita avanzar con otros temas importantes, como ficha limpia, juicio en ausencia y ley antimafias".

Sabrina Ajmechet tuit La publicación de Sabrina Ajmechet. X

También, el diputado Fernando Iglesias afirmó que el Gobierno "se mueve dentro de la ley, tiene todo el derecho de hacerlo". En esta línea, en diálogo con Radio Rivadavia, agregó: "Todo está aún, a pesar de los buenos resultados, agarrado con alfileres, y donde ha sido claro que hay un grupo muy consistente en las dos cámaras que quieren trabar al Gobierno, romper el déficit cero, y me parece una medida que no merece calificarse de autoritaria".

Fernando Iglesias Fernando Iglesias. Ámbito/Mariano Fuchila

"El déficit cero y la baja de la inflación se lograron a pesar de la obstrucción y el bombardeo de la oposición k y sus aliados nada dialoguistas. Tener presupuesto es importante, pero si por fuerza de una mayoría férrea que añora y puede imponer el regreso de la emisión y el gasto, nos alejamos de esa meta, no ayudaríamos a cambiar definitivamente el país como propusimos desde el Pro en la última campaña presidencial", advirtió por su parte su colega Silvana Giudici en X.

Silvana Giudici tuit La publicación de Silvina Giudici. X

En este marco, el diputado Gabriel Chumpitaz reconoció los cortocircuitos en el espacio amarillo: "Hay 38 diputados del PRO y en ese sentido, a veces no hay un diálogo fluido con otros actores del partido, como las autoridades, gobernadores o intendentes. A veces sale un comunicado del partido y los diputados no están de acuerdo".

"Con este comunicado hubo una comunicación que no se hizo a tiempo. Hay que tener presente que es difícil el momento político y electoral, hay muchas versiones de acuerdos entre La Libertad Avanza y el PRO. Toda esa mezcla de información que va corriendo hace que esto suceda", admitió en diálogo con Futurock.

En tanto, en diálogo con C5N, una fuente parlamentaria del PRO se diferenció y aseguró que los integrantes del bloque amarillo en la Cámara de Diputados estaban enterados del comunicado: "Lo vimos. Es la postura que siempre tuvo el partido con respecto al Presupuesto: tiene que haber uno".

En tal sentido, según consignó el diario Clarín, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) aseguraron en un chat que no se encontraban al tanto del comunicado del partido encabezado por Mauricio Macri. Además, el jefe del bloque en la Cámara baja, Cristian Ritondo, afirmó que "no sabía" y agregó que "no le consultaron", advirtió según el medio mencionado.

Ignacio Torres, Rogelio Frigerio y Cristian Ritondo Ignacio Torres, Rogelio Frigerio y Cristian Ritondo.

El PRO criticó al Gobierno no incluir el debate del Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias

El PRO criticó al gobierno de Javier Milei por no haber incluido el debate del Presupuesto 2025 a las sesiones extraordinarias que comenzarán el lunes 20 de enero en el Congreso.

"Lamentamos que el Gobierno Nacional haya decidido no incluir la discusión del Presupuesto 2025 en este período de sesiones extraordinarias. La ley de Presupuesto es una herramienta esencial que no solo organiza, proporciona previsión e impone límites, sino que también fomenta el consenso democrático", expresaron en una publicación que realizaron en la cuenta oficial de X que titularon "Acerca del llamado a sesiones extraordinarias".

"Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos. Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta", agregaron.

En el comunicado si celebraron que el Gobierno haya incluido el nuevo proyecto de Ficha Limpia, que inicialmente había sido elaborado por la diputada del PRO Silvia Lospennato. "Consideramos que esta iniciativa es un paso fundamental para garantizar que quienes accedan a cargos públicos lo hagan con antecedentes intachables, promoviendo así una gestión más transparente y ética, algo que venimos impulsado hace muchísimos años", indicaron.

Por último, cerraron el comunicado reiterando la propuesta del presidente del partido Mauricio Macri para conformar un equipo de trabajo con La Libertad Avanza "con el objetivo de impulsar los cambios estructurales que la Argentina necesita para avanzar hacia un futuro más justo, transparente y participativo".

"Terminar con tantos años de populismo y demagogia exige nuestro mejor esfuerzo conjunto, esfuerzo que le debemos al electorado que nos encomendó defender las banderas de cambio, libertad y respeto por las instituciones", completaron.