Alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para las legislativas: negociaciones, tensiones y ninguna certeza

En la previa de las elecciones legislativas , sigue dando vuelta la posibilidad de que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO puedan unirse en una alianza con el objetivo de hacerse fuertes frente al peronismo. Sin embargo, ambos espacios presentan cierta resistencia en las negociaciones y todo indicaría que, en caso de haber acuerdos, la unión sería por distrito y no a nivel general.

En ese sentido, los principales cuestionamientos vienen por parte del titular del partido amarillo, Mauricio Macri: "Es el principal problema". "Los dirigentes quieren ir a una alianza pero Mauricio Macri trata de retrasar esto tratando de mostrarse como líder de un espacio que parece ya no serlo", señaló.

La figura del expresidente se encuentra debilitada debido, principalmente, a que desde el núcleo del espacio ya no se respetan 'a rajatabla' sus indicaciones. "Hay que ver hasta dónde controla Macri la alianza con LLA, si incluso los dirigentes mas importantes ya están dando muestras de que están más de un lado de que de otro", indicó.

En esa lista se incluyen el diputado nacional y jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo; el legislador nacional Diego Santilli; y el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Ante este escenario, para la periodista "hasta el 18 de mayo no va a pasar absolutamente nada", en referencia al día en que los porteños vayan a las urnas. "El PRO le pone un freno al acuerdo y la única posibilidad que tiene el titular del partido de torcer un poco las reglas de estas imposiciones es un resultado catastrófico en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, es decir que LLA saque entre un 15% y un 20% y quede tercera por debajo del PRO", advirtió.

Mauricio Macri: "No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires"

El expresidente Mauricio Macri manifestó que, hasta el momento, no se alcanzó un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo el 7 de septiembre. En ese marco, remarcó que desde el espacio amarillo "venimos apoyando como nunca antes lo hizo un partido político que no está en el Gobierno".

Al momento de enumerar los motivos, Macri aseguró que "al Presidente no lo cuidan, le hacen decir cosas que no son exactas" y expuso un ejemplo: "Hoy dijo que la Ciudad adelantó la elección y por eso no hubo un acuerdo con el PRO. La Ciudad adelantó la elección el 27 de diciembre, el 8 de enero el Presidente dijo públicamente que quería un acuerdo por el todo. Y el 9, yo saqué un comunicado diciendo que estábamos listos, hasta designé a cinco personas para sentarse a conversar para qué vamos a trabajar juntos y qué reformas haríamos. ¿Qué pasó? Silencio de radio".

Durante una entrevista en TN, el exmandatario entre 2015 y 2019 detalló que hasta el momento "se cerraron siete distritos" y que "en ninguno fue el PRO con La Libertad Avanza". Además, hizo foco en una cuestión sucedida en una provincia: "En Chaco peor, por pedido de la Casa Rosada, excluyeron al PRO del Frente. Esto me lo dijo el gobernador (Leandro Zdero), que es un amigo mío. Pero bueno, trabajemos en el todo, acá estamos para ir hacia el mismo rumbo que queremos".