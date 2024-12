Un año de la gestión de Javier Milei: entre la violencia, los discursos de odio y el avance del ajuste

A un año de Milei, la lista de sectores afectados por el ajuste no tiene fin. C5N/Camila Rodríguez

"Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que lo odie", disparó el libertario en junio en una entrevista con el medio internacional Free Press con respecto a su desdén sobre el rol estatal, por lo que volvió a violentar al Estado y sus funciones acerca de la sociedad.

La violencia discursiva de Javier Milei

"La educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente"

Uno de los sectores más afectados por los recortes del gobierno de Milei es la educación pública, que además fue uno de los ejes de violencia en los discursos del Presidente. "La educación pública, porque toda es pública porque puede ser de gestión estatal o pública, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que fueron nefastos para la historia de la humanidad y en especial para la Argentina", lanzó el jefe de Estado en una alocución en el IEFA Latam Forum en marzo.

El veto a la Ley de Financiamiento Universitario que había sancionado el Congreso, la falta de presupuesto y los bajos salarios de los trabajadores de las universidades marcaron el primer año de la administración de La Libertad Avanza en el Gobierno con respecto a sus políticas educativas.

En tal sentido, un docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), apodado Sacha, expuso en diálogo con C5N la violencia del mandatario hacia la educación pública: "Con nosotros, el gobierno de Milei fue violento este año porque recortó nuestro salario más de un 30%. Eso hizo que tengamos que dejar un montón de nuestras actividades y consumos. También recortó el presupuesto universitario en general. Entonces, también se recortaron muchas actividades que hacemos, la reparación edilicia y de los baños".

"Lo más violento que me tocó vivir este año es el ataque directo a la esencia de la universidad. Nosotros, cuando uno trabaja acá, nos sentimos parte de algo mucho más grande que permite soñar, que le permite a los chicos y a las chicas que vienen acá pensar en un futuro. Entonces, que ataquen la idea de que la universidad pública es buena para el desarrollo de las personas y del país me duele mucho", enfatizó en esta línea.

Javier Milei apuntó contra la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por los autores "nefastos" que se leen y aclaró: "Al empobrecedor de Marx sí lo conocen".

pic.twitter.com/D5Gt4E4gly — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 27, 2024

Javier Milei contra los comedores: "Hay gente que curra"

Uno de los mayores escándalos que sacudió al Gobierno se produjo en mayo, cuando se dio a conocer que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, almacenaba más de 5 millones de kilos de comida sin entregar a comedores. A la salida de un evento en La Rural en mayo, un periodista le preguntó a Milei el motivo por el cual se retenía la comida y el Presidente respondió que "se están repartiendo. Lo que pasa es que hay gente que curra y que está perdiendo su curro".

En tanto, la Red de Apoyo Escolar y Educación Complementaria (RAE) advirtió que sólo en mayo cerraron 13 comedores comunitarios debido a una falta de transferencia de fondos para comprar alimentos, en plena crisis económica.

Una mujer, que trabaja en un comedor marcó en diálogo con C5N las condiciones hostiles por la escasez de alimentos: "En este año de Milei creció la violencia en muchos sentidos de recortes a comedores comunitarios, como por ejemplo la mercadería y los insumos que nos estaban mandando, además de los colegios y jardines. Los chicos necesitan un plato de comida todos los días. Muchos comedores cerraron porque no tienen alimentos y no pueden abastecerse".

Milei: "El segmento etario que menos pobres tiene en la Argentina son los jubilados"

También, los jubilados permanecieron en el núcleo del ajuste del Gobierno e incluso Milei reconoció la delicada situación que atraviesan por los recortes que sufrieron. "El problema es que todos los argentinos se empobrecieron. El segmento etario que menos pobres tiene en la Argentina son los jubilados. El problema es que no hay plata. También se está ajustando a los más chicos, porque ahí hay más de 60% de pobres", intentó justificar en una entrevista concedida a TN en febrero.

El veto total a la reforma jubilatoria que se aprobó en agosto y los recortes en la cobertura de medicamentos para jubilados dispuestos por el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) generó que sea una tarea casi imposible para los jubilados comprar los remedios, que en distintos casos son imprescindibles, lo que violenta las condiciones de vida. Además, se sumó a las brutales represiones contra los jubilados frente al Congreso en distintas movilizaciones.

Un jubilado, llamado Jorge, alertó con C5N por las frágiles condiciones de ese sector: "Este sistema está generando una violencia silenciosa. Incluso, lo que se generó desde que asumió este Gobierno es una serie de medidas que nos conducen a un verdadero genocidio silencioso, porque ocurre en las casas y en nuestro sector social estamos sometidos cada vez a comer menos, cada vez a consumir menos medicamentos que son vitales para la sobrevivencia. Por lo tanto, estamos destinados a morirnos antes y no en condiciones de buena calidad de vida".

"Cuando un jubilado va a una farmacia y no le alcanza el dinero para comprar y tiene que elegir entre comer o medicarse y elige comer, también está eligiendo una muerte acelerada y silenciosa. Eso es una violencia concreta y continua. Dentro de nuestro grupo tenemos a una compañera que tiene cáncer y le negaron los medicamentos básicos. Tuvimos que ir a PAMI muchas veces y, aún así, la entrega se demoró tanto que se le generó más metástasis", ejemplificó.

Protesta de jubilados Los jubilados fueron uno de los sectores más afectados por el Gobierno.

Los recortes en la salud pública y las consecuencias

La salud pública también fue afectada por las medidas de la administración de La Libertad Avanza, lo que repercutió en la atención de los pacientes. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que hasta octubre, el Gobierno aplicó recortes de hasta el 67% en distintos hospitales nacionales e institutos médicos.

En un discurso que brindó en la Universidad de Florida en abril, y luego de que el Gobierno descartara implementar una campaña de vacunación contra el dengue en marzo en medio de un brote histórico de casos en el que además se produjeron casi 360 muertes, Milei argumentó el motivo por el cual no se llevó adelante una estrategia de inmunización: "Para que las vacunas sean efectivas, hay que tener la segunda dosis. Si hoy se aplican la primera, la segunda hay que aplicársela en tres meses".

"Para ese momento, los mosquitos ya habrán desaparecido, porque de hecho en este momento ya están desapareciendo, ya pasó el pico. Es decir, ¿qué sentido tiene? Ninguno", afirmó en un evento en la Universidad de Florida en abril.

Frente al ajuste sobre la salud pública, una enfermera manifestó con C5N la situación de hospitales: "La mayor violencia la ejerce el Estado cuando festejan estar llevando adelante el ajuste más importante de la historia junto a gobernadores, que para nosotros son las caras de nuestros pacientes que vienen a las consultas sin poder acceder a la medicación. Hay 300 mil pacientes que se van a quedar sin tratamiento de HIV, sífilis y hepatitis virales. No estamos pudiendo entregar las drogas de alto costo en el Hospital Garrahan. Hay 6 millones de pacientes que están afectados por el vaciamiento en el Hospital Posadas y los 120 despidos que dejan áreas enteras sin atención".

Javier Milei Universidad de Florida Javier Milei en la Universidad de Florida.

Un constante ataque a los estudiantes

El jefe de Estado generalizó sobre el nivel de distintos alumnos mientras atacaba la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "En términos de educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos", aseveró durante una entrevista en LN+ en marzo.

En tanto, también arremetió contra los estudiantes luego de las marchas federales universitarias. Primero, en abril, le dio un like a una publicación en la red social X de la cuenta Lady Market, que afirmó que "es una marcha política de chorros, corruptos y vagos". Después, en octubre, luego de la segunda movilización masiva en distintos puntos de la Argentina publicó un mensaje en Instagram en el que expresaba "no permitas que te usen políticamente los golpistas", junto a un texto que compartió que manifestaba "la universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten".

El secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Luca Bonfante, apuntó en diálogo con C5N hacia el recorte de fondos universitario: "La violencia del Gobierno se vio con su plan original de desfinanciar a las universidades de cuajo, es decir, matarla de un solo golpe. De hecho, ni siquiera había cedido presupuesto para el funcionamiento de las universidades a principios de año".

"La violencia también continúa contra los que nos organizamos en defensa de nuestra educación, cuando Patricia Bullrich llegó a decirnos a los estudiantes y en particular a mí que éramos estudiantes terroristas que armábamos bombas Molotov y que queríamos armar una revuelta como ocurrió en Chile", enfatizó.

Tuit de Lady Market like de Milei La publicación a la que Javier Milei le dio like.

Milei: "Son unos minusválidos en el aspecto que se los mire"

En medio de los conflictos con las provincias por los fondos de la coparticipación, en febrero, Milei le dio like en X a una publicación de la cuenta @liberaldemilei, en la que se expuso una imagen trucada del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con los rasgos de una persona con síndrome de down, lo que generó un amplio repudio.

También, durante una entrevista en noviembre que le realizó su pareja, la conductora Amalia "Yuyito" González, disparó con violencia contra la Izquierda: "Es una basura en todos lados. Son unos cobardes. Son unos minusválidos en el aspecto que se los mire. En algún momento creí que ser de izquierda era un problema mental porque es tan contundente la evidencia empírica de que nunca funcionó en ningún lado y se niegan a aceptarla. Por lo tanto, creí que era un problema mental, o sea, algún tipo de traba que no les permite ni siquiera ver los números".

El coordinador del Foro Permanente Discapacidad Promoción y Derechos, Pablo Molero, cuestionó con C5N los mensajes que brindó el Presidente en torno a las discapacidades. "El gobierno de Milei fue violento con las personas con discapacidad. Hay algo indiscutible en su manera de tomar a las personas con discapacidad como una cuestión o la discapacidad como una manera de ofender o valorizar a alguien. Usar la condición de la discapacidad o de menos validez para dirigirse a una persona negativamente es pensar que las personas con esta condición son también personas no valiosas", aseveró.

"En el Presupuesto 2025 establecieron una meta de quita de más de 177 mil pensiones. Hay una búsqueda de achicar. Es preocupante", marcó sobre el ajuste.

La motosierra contra las pymes

Las medidas de ajuste que implementó el Gobierno también afectó la actividad de las pequeñas y medianas empresas, lo que también, según dio a conocer el Frente Productivo Nacional, se tradujo en el cierre de más de 16.500 en la Argentina hasta noviembre, con miles de trabajadores que se quedaron sin empleo por consiguiente.

"No vamos a hacer falsas distinciones entre grandes empresas y pequeños emprendedores, eso también es una aberración, porque si ustedes están preocupados por la pequeña empresa nunca van a crecer", aseveró Milei en la Gala Anual de la Fundación Endeavor en noviembre ante empresarios y emprendedores.

El presidente de la Asociación Pyme, Daniel Moreira, cruzó en diálogo con C5N a la administración de La Libertad Avanza por sus políticas de ajuste: "Este Gobierno cumplió un año de violencia y crueldad para las pymes. Sacaron del diccionario la palabra 'industria'. Hay muchísimas menos pymes. Vinieron a destruirlas con una crueldad y una violencia inusitada. Este es un Gobierno violento y cruel porque no les importa el destino de los trabajadores ni sus familias".

En tal sentido, enfatizó sobre la importancia de las pymes y sus trabajadores: "Cuando se destruye una pyme no sólo es el trabajo de los que están ahí, sino que es un entramado social que tiene que ver con que las pymes se desarrollan en un territorio, que también tiene otras pequeñas unidades productivas que tienen que ver con la producción o el comercio y que hacen que ese territorio funcione. Las pymes dan el 75% del trabajo en la Argentina. Acá se gobierna para 10 millones de argentinos y se deja afuera a 30 millones".

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, agregó con C5N que "el Presidente utiliza la violencia como método para gravar en sus seguidores conceptos que sabe que en breve estarán golpeando la puerta. Pretende instalar que producir en la Argentina no es necesario, sino más bien perjudicial".

Javier Milei motosierra La motosierra de Javier Milei también afectó a las pymes. Redes sociales

Viajar en transporte público, cada vez más caro

Las tarifas de colectivos en el gobierno de Milei acumulan un aumento de alrededor del 600% en 2024, mientras que el boleto de subte registra una suba de más del 588%. Además, en agosto eliminó los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "¿Cómo funcionan el resto de las provincias? Sin subsidios. ¿Entonces, por qué tiene privilegio parte de la provincia de Buenos Aires o la Ciudad? En todos lados pagan un boleto de $700 y acá $370. ¿Cómo es eso? Vivimos en un país federal y esos servicios son responsabilidad de los distritos particulares", señaló el economista libertario en una entrevista que concedió a LN+.

Un usuario de transporte público llamado Alejo, que reside en el barrio porteño de Caballito, se refirió con C5N a la violencia que implica las subas en los boletos: "Lo de Milei con el transporte público es muy violento porque en la campaña dijo que aumentaría los boletos en función de la recomposición de los salarios. No cumplió con eso y empezó a incrementar el los boletos de los transportes públicos y otras cosas básicas en la vida de la gente. Es lo más violento que se pudo haber hecho porque la mayoría toma más de un transporte para viajar y significa mucha plata por mes".

Colectivos (2) Las tarifas del transporte público sufrieron severos incrementos tras la asunción presidencial de Javier Milei. Mariano Fuchila

El desprecio a la ciencia: "En esta larga lista de la casta podemos encontrar a los supuestos científicos e intelectuales"

El jefe de Estado también arremetió contra los científicos y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que se produjeron más de 90 despidos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en marzo, en un contexto de ajuste a la ciencia y tecnología. Además, en febrero el organismo anunció una reducción en la cantidad de becas entregadas.

"En esta larga lista de la casta podemos encontrar a los supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado", enfatizó el Presidente en un discurso en el Foro Madrid, Río de la Plata, en septiembre.

La directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos y expresidenta del Conicet, Ana Franchi, advirtió por la postura del Presidente sobre la ciencia y tecnología: "Lo de Milei empezó en la campaña. También lo que vemos es el no ingreso de 850 personas que aprobaron el ingreso a la carrera del investigado, el cese del trabajo de una gran cantidad de personal contratado, tanto en el Conicet como en lo que era el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue cerrado y degradado a Secretaría, el no pago de subsidios de investigación y la crítica permanente, tanto desde el Presidente como de su vocero u otras personas, hacia la ciencia y la tecnología".

conicet.jpg El gobierno de Javier Milei también atacó al Conicet.

Las agresiones a la cultura

Asimismo, el Presidente también arremetió contra la cultura a través del desmantelamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y otros ajustes feroces al sector artístico. "Podemos hablar de los artistas amigos del régimen que reciben cuantiosas sumas de dinero para ir a dar recitales para 30 personas y sacarse fotos con el intendente y el gobernador", marcó en un discurso en el Foro Madrid, Río de La Plata, en septiembre.

"Días atrás el cantante de Los Ratones Paranoicos señalaba que si bien él, originalmente, tenía una posición favorable al Estado, algo había que estaba oliendo podrido porque decía 'no puede ser que vayas a dar un recital, a Caleta Olivia, con 50 personas y cobres como si estuvieras llenando, el Madison Square Garden’. Entonces, me parece que hay que ver cuándo las retribuciones que están cobrando esos artistas, las pueden validar a mercado porque si no, claramente, es una estafa", añadió.

Por su parte, la productora de cine Mariana Luconi respondió a C5N sobre el motivo por el cual es violento sobre la cultura: "El INCAA no existe más, aunque suponemos que no lo pueden cerrar porque tienen que pasar por el Congreso. Hace dos meses Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia que lleva a que, en relación con las películas que estamos terminando, pequeñas empresas quiebren".

En esta línea, advirtió por las consecuencias en los trabajadores debido a las decisiones de la administración de La Libertad Avanza: "Por ejemplo, se cambió el sistema de costos reconocidos y de accesos a subsidios. Si no se producen unas situaciones, se debe devolver la plata que se dio en concepto de anticipo. Entonces, de repente hay muchos trabajadores técnicos sin trabajo y películas que se cancelaron o no se van a realizar porque con estos esquemas es imposible".