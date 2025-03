Tras la multitudinaria marcha por el Día de la Memoria, Guillermo Francos aseguró que "está claro que no fueron 30 mil"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , cuestionó "la politización" sobre la multitudinaria marcha del lunes por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia del lunes, ponderó el video del Gobierno presentado por el influencer Agustín Laje y relativizó la cifra de desaparecidos durante la última dictadura. "No tiene importancia en definitiva cuántos fueron, está claro que no fueron 30 mil, pero no tiene importancia" , sentenció.

"La politización hace que cuestionen al Gobierno algunos sectores de la política argentina, como es lógico. Pero me parece que no tiene nada que ver con la posición expresada por el Gobierno que no es de ahora, ha sido de siempre, ni con el video de Laje, que expresó una posición como presidente de la Fundación Faro y particularmente mostrando una visión de la historia contemporánea argentina desde las dos visiones, que es lo lógico. Uno siempre tiene que entender la historia desde ambas posiciones y ver qué fue lo que realmente sucedió, y esto fue lo que intentó hacer Laje", planteó.

El material al que hizo referencia, difundido a través de la cuenta de Casa Rosada en redes sociales, hace especial hincapié en centralizar el protagonismo en los actos de violencia de organizaciones armadas. Además, repudian la utilización de la historia para "adoctrinar" en un "relato historietístico, maniqueo y reduccionista" en el que se intentó impulsar la que, según Laje, es "la teoría del demonio único" en la que "el horror de la década del 70 empieza el 24 de marzo de 1976".

MARCHA EN PLAZA DE MAYO: UNA MULTITUD RESPONDIÓ AL NEGACIONISMO DE MILEI

"Creo que en el video había una posición de lo que significó la Argentina en esa época, que no solamente fue lo sucedido por el golpe del 24 de marzo. Toda esa época la viví, tenía veintitantos años, estaba en la facultad, viví claramente la época del gobierno de Perón, de Isabel, López Rega, la Triple A, me acuerdo lo que significó, me acuerdo de los movimientos guerrilleros, terroristas, que afectaron a la Argentina durante ese período, los atentados. Me acuerdo también del desastre del golpe del 24 de marzo, lo que implicó eso con la secuencia de asesinatos, desapariciones, muertes. Una época sangrienta de la Argentina", definió Francos.

"El presidente Javier Milei no niega el terrorismo de Estado. Anoche escuchaba a Graciela Fernández Meijide, alguien que no puede ser dudada de la parte de la historia que vivió, parte de la Conadep, y ella decía que lo de los 30 mil no es cierto. Ellos hablan de 8 mil y pico que son los que pudieron constatar. No hubo otra historia. Sobre esto se ha debatido mucho, está claro que no fueron 30 mil, pero más allá de si fueron o no fueron, da lo mismo que sean siete mil o 30 mil, igual es un desastre", aseguró.

El jefe de Gabinete subrayó que "la Conadep estaba integrada por una cantidad de personas de enorme trascendencia en la Argentina y que no tenían un signo político ni siquiera parecido al del presidente Milei sino todo lo contrario". "Todo ese informe del Nunca más no habla de 30 mil. Si hay quien está convencido de que fueron 30 mil, bueno, perfecto, pero esos no son los hechos reales que fueron investigados", aseguró.

"No tiene importancia en definitiva cuántos fueron, está claro que no fueron 30 mil, pero no tiene importancia. No hay ninguna prueba de que haya tantas familias buscando a tantos desaparecidos. Creo que hay que hablar con la verdad y con lo que realmente pasó. Lo que pasó fue un desastre igual, creo que fue un abuso difícil de calificar en esos años de represión incalificable, sean 7 mil, 8 mil o 30 mil personas", insistió.

"Sé que hay nietos que todavía no pudieron encontrar. Lo que sí me parece es que no podemos estar politizando un tema que es una tragedia, pero que no es razonable utilizarla politizándola en estos términos. Escuchaba algunas declaraciones de Estela de Carlotto que no tenían nada que ver con el hecho que se estaba tratando. Un cuestionamiento al gobierno de Milei en función de este episodio que ocurrió en el año 76, no tiene ninguna lógica, es un cuestionamiento estrictamente político", estableció Francos.

"Separemos las cosas, hablemos con objetividad. Vi ayer el video de Laje y me parece que hace un cuestionamiento a lo que sucedió durante la dictadura militar, como también hace un cuestionamiento a lo que fue la guerrilla, los atentados. Creo que hay que tratar de ser objetivo en el análisis y no ponerle un condimento político, que no tiene, él trató de analizar la cuestión en términos históricos absolutamente objetivos", concluyó.