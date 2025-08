Sergio Maldonado: "Cambian los nombres de las víctimas, pero la violencia es la misma"

“Para mí, Santiago sigue siendo un nene. Pero cuando lo salgo a buscar, me encuentro con un hombre que me enseñó a ver más allá de mis propios límites” , cuenta Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven que estuvo desaparecido 77 días, entre el 1 de agosto y el 17 de octubre de 2017, después de la represión de Gendarmería a una protesta de la comunidad mapuche que reclamaba su soberanía sobre territorios en la provincia de Chubut. Su cuerpo sin vida fue hallado en el río, y según la explicación oficial falleció "por ahogamiento por sumersión" y a raíz de la hipotermia provocada por la bajas temperaturas, pero Sergio está convencido de que la historia fue otra.

A casi ocho años, Sergio explica que la causa está estancada porque aún no llegó físicamente el nuevo juez en Tierra del Fuego, y denuncia que lo que pasó con Santiago fue el puntapié inicial para que ocurran casos como el de Pablo Grillo. Con la presentación de su libro Olvidar es imposible, busca salir del lugar de víctima y dejar un testimonio que aporte a la causa. “Santiago no fue el único desaparecido en democracia, pero fue el único caso en el que actuó una fuerza federal y el Estado lo avaló. Eso no cambió” , concluye.

madonado sergio2 "Fue el único caso en el que actuó una fuerza federal y el Estado lo avaló", afirmó.

Periodista: ¿Cómo está hoy la causa?

Sergio Maldonado: Después de 8 años, la causa está en el juzgado de Ushuaia, el fiscal sigue estando en Esquel, y el juez nuevo no tiene la causa física, que pesa 350 kilos entre papel, discos y el resto del material que está guardado y, supuestamente, está en el juzgado de Esquel. Eso se pidió que se traslade, pero si fuera por tierra hay que pasar por Chile porque hay que hacer aduana, ahí está Gendarmería y si es por aire está la PSA. Son fuerzas que están involucradas y a su vez el juez tiene que garantizar que todo lo que él pide le llegue, que no sabemos si está todo en su totalidad porque no fue escaneado. Además, la extensión de la autopsia que hicimos el año pasado muestra que el cuerpo de Santiago no estuvo en el lugar donde fue encontrado.

P: ¿Fue cambiando con el paso del tiempo el sentimiento por esta fecha?

SM: En los primeros años generaba mucha angustia, mucho dolor. Con el correr del tiempo ya es algo incorporado y que no duele tanto porque ya hubo un dolor mayor. Hoy, en vez de recordarlo en un acto relacionado a Santiago, estoy presentando un libro. Esto me parece que implica una superación en ese ámbito y no quedar en un lugar de víctima, sino salir un poco de ahí.

P: ¿Qué paralelismos trazás entre el gobierno de Mauricio Macri y Javier Milei?

SM: Hoy en día tenemos a Patricia Bullrich, que fue la misma ministra de Seguridad en la desaparición de Santiago. También ambos gobiernos han generado un vaciamiento del país, saqueo de los recursos naturales, y el despojo o el desalojo de los pueblos originarios que es donde están los mayores recursos, para darle un montón de beneficios a los extranjeros.

maldonado sergio4 Sergio Maldonado en una de las marchas que se llevaron a cabo en 2017. Camila Alonso Suarez

P: El caso de Santiago, ¿fue el inicio de algo?

SM: Santiago no fue ni el primero ni el último desaparecido. No es que su vida valga más que otra, pero sí lo que tiene de diferente es que fue el único caso en que intervino una fuerza federal, avalada por el propio Estado y, eso sentó el precedente para que hace tan solo pocos meses haya sido un gendarme quien le disparó a Pablo Grillo. Empezaron a utilizar las fuerzas de seguridad para llevar adelante operativos represivos de gran escala y se pusieron del lado de quienes cometen los crímenes.

P: ¿Qué es lo que más recordás de Santiago?

SM: Las discusiones que teníamos, su manera de confrontar y su manera de vivir. Él vivía de una manera en la cual se expresaba de una manera libre, no es que decía una cosa y hacía otra. Viajaba en bicicleta, hacía 30 kilómetros y dormía en una carpa por el camino. Tenía un sentido y un mensaje que fue dejando, sobre todo en murales. Estuvo en muchos lugares donde todavía lo recuerdan. Yo en ese momento no lo entendía. Lo que hoy extraño también es al nene al cual yo, viviendo en Buenos Aires, le llevaba regalos cuando viajaba el fin de semana. Para mí Santiago sigue siendo un nene, y eso es lo que me pasa cuando lo salgo a buscar. Pero me encontré con un hombre lleno de principios.

madonado sergio3 "Al salir a buscarlo encontré a un hombre lleno de principios", cuenta Sergio Maldonado.

P: ¿Qué te hace falta para conseguir justicia en este caso?

SM: Primero hay que tener la verdad en el caso. Para eso es necesario un Poder Judicial con cambios, que no especule y que corra riesgos, al igual que la dirigencia política. Deberían sentar precedente. Así como Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes de la dictadura y se avanzó con los juicios, también tienen que pedir perdón por los desaparecidos y asesinados en democracia.

P: ¿Cómo pensás mantener viva esta causa?

SM: Desde lo más mínimo: charlas, jornadas, paneles. Hay que tener siempre no solo los nombres, sino las secuencias en las que se van dando estas desapariciones, asesinatos, casos de gatillo fácil, violencia institucional. La base siempre es la misma. Van cambiando los nombres de las víctimas, pero en realidad la violencia sigue siendo la misma. Tampoco se trata de un nombre, o de una familia: todas las familias sufren y todas tienen el mismo dolor.