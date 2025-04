Se separaron Javier Milei y Amalia "Yuyito" González: "Ha sido una hermosa relación"

"Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. Esto es consensuado, estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, entereza y madurez", señaló visiblemente acongojada Amalia.

Yuyito González acaba de comunicar su separación con el presidente Javier Milei.



Relación que no era tal desde hace meses, pero comunicada ahora para que pase desapercibida por otra noticia de alto impacto. pic.twitter.com/pfnWmzvbN7 — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) April 21, 2025

Luego explicó que decidió anunciarlo ya que "así como he compartido todo por casi un año, era justo y lógico hable de la ruptura". "Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación, se que me van a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa, sepan que no tengo nada que decir más esto", concluyó.