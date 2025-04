Se lograron cuatro dictámenes para la Ley de emergencia en discapacidad hasta 2027

Agrupaciones que representan a personas con discapacidad marcharon hoy al Congreso para exigir la declaración de una ley de emergencia nacional de discapacidad . Tras el plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto, diputados lograron un dictamen de mayoría (UP, EF, CC e Izquierda) y tres de minoría (PRO+MID, Democracia Para Siempre y UCR) para la Ley de Emergencia en discapacidad.

#AHORA | Personas con discapacidad protestan frente al Congreso contra el ajuste de Milei y el gobierno responde militarizando la zona#DiscapacidadEnEmergencia

El proyecto de ley 7861 declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Algunos de sus principales puntos a tener en cuenta son: fortalecer a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, regularización de deudas tributarias y de la seguridad social, financiamiento para actualización arancelaria y compensaciones, mecanismos de diálogo con organizaciones y prestadores y, asegurar el cumplimiento de la Ley 26.816 y otros beneficios

El cobarde de Espert contra las personas con discapacidad.

Fue emplazado para dictaminar la emergencia en discapacidad en la comisión de Presupuesto que preside. No se animó a dar la cara para defender la motosierra contra quienes tienen una discapacidad.

A pesar de LLA y sus…

Desde el Bloque Democracia Para Siempre informaron que están a favor de la ley, pero con una serie de modificaciones como por ejemplo que "el plazo de la emergencia se limite a un año, en línea con el carácter excepcional y transitorio que debe tener esta herramienta; establecer una compensación para los valores de las prestaciones correspondientes a 2024, y aplicar una actualización por IPC a partir de 2025, mientras dure la emergencia".

Agrupaciones sociales, civiles y políticas exigieron la Emergencia en Discapacidad

Más de 200 personas se concentraron en el anexo del Congreso de la Nación para exigir la emergencia en discapacidad. A partir de las 12 horas se discute el proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad en la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Acción Social, Discapacidad y Presupuesto a raíz del emplazamiento de la sesión en la Cámara de Diputados.

La actividad culminó con un claro mensaje: “¡Emergencia en Discapacidad YA! ¡Que sea ley!”, exigiendo al Congreso Nacional la aprobación urgente del proyecto para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y evitar más exclusión y vulneración de derechos.

Este proyecto no solo responde a la crisis actual, sino que también representa un avance hacia el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Estado argentino en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional desde la Ley 27.044.

Además, aclararon que desde el bloque presentaron "un proyecto propio para actualizar y armonizar el régimen legal sobre pensiones no contributivas conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

También expresaron que "el proyecto no solo apunta a resolver urgencias, sino también a garantizar derechos, avanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional desde la sanción de la Ley 27.044".

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad añadieron que "la situación arancelaria que atraviesan los prestadores es insostenible: no se registran actualizaciones desde diciembre de 2024 y el atraso acumulado supera el 60 %. Este contexto compromete seriamente la continuidad de los servicios y, sobre todo, afecta directamente a las personas con discapacidad".

Dentro del Congreso la oposición busca el dictamen de la ley, el 8 de abril pasado se votó el emplazamiento para emitir el dictamen con 126 votos positivos desde Unión por la Patria (UxP), Coalición Cívica, los radicales opositores de Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la libertaria Lourdes Arrieta y la izquierda.

El proyecto de ley, declara, por un lado, la Emergencia en materia de Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 en toda la Argentina y, también efectivizar el "cumplimiento de la obligación del Estado nacional" .