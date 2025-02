Salta: Gustavo Sáenz llamó a "dejar de judicializar la política y de politizar la Justicia"

"Los fiscales que trabajan en Salta enfrentan una carga excesiva, ya que cada día se incauta droga, se realizan audiencias, se imputan detenidos y se desarrollan investigaciones. En Rosario se implementó una ley para aumentar la cantidad de fiscales. Nosotros, como provincia de frontera, enfrentamos una realidad distinta y necesitamos más fiscales y jueces federales para agilizar los procesos judiciales", enfatizó en esta línea.

Saenz El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

En tanto, se refirió al objetivo sobre los delincuentes: "Si no hay jueces, no hay sentencias; si no hay sentencias, no hay condenados; si no hay fiscales, no hay investigaciones, y sin investigaciones no podemos encarcelar a los delincuentes, que es nuestro principal objetivo".

En este marco, cuestionó a los senadores que rechazan su pedido. "Muchos senadores se enojan cuando hacemos este tipo de planteos, pero los hechos son claros: el Gobierno actual retiró casi 62 pliegos de fiscales y jueces que estuvieron estancados en el Senado sin ser tratados. Esto ha ocurrido en diferentes gestiones y depende del acuerdo del Senado. En esta coyuntura, necesitamos fiscales y jueces de manera urgente", señaló Sáenz.

"Necesitamos jueces y fiscales que trabajen con independencia y no respondan a ningún gobernador, sino a la gente. Para lograr una verdadera justicia, debemos evitar la politización del Poder Judicial. Mientras esto siga ocurriendo, la justicia no será independiente. Es momento de dejar de judicializar la política y de politizar la justicia. Nuestro objetivo es claro: combatir el crimen organizado y el narcotráfico con decisión y compromiso", añadió en esta línea.