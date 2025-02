Horacio Rodríguez Larreta cruzó duro a Javier Milei: "Me hinchaste las pelotas"

"Ahora me volvés a difamar. Quiero que se investigue a fondo. A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $Libra. Y que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana por 'difundir' negocios truchos", aseveró.

En tanto, cuestionó a Milei por el escándalo cripto: "Si estás buscando desviar la atención, sabé que no lo vas a lograr. Tu nombre está en toda la prensa seria del mundo como sinónimo de escándalo y estafa. Una vergüenza para nuestro país. Yo perdí una elección, pero no perdí mis convicciones. Sigo creyendo en el diálogo y el respeto, palabras cuyo significado no conocés".

Por último, marcó que los cruces con el mandatario se profundizarán ante la Justicia: "Decímelo personalmente. Le voy a preguntar a tu jefa el precio de las audiencias con vos y voy a verte donde quieras. Nos vemos en Tribunales", expresó.

El ataque de Javier Milei a Horacio Rodríguez Larreta

En medio del escándalo cripto en el que fue denunciado por presunta estafa, el presidente Javier Milei intentó correr el eje de la discusión al subirse a las acusaciones que arrojó el periodista Jonatan Viale en su editorial del martes en el que acusó a colegas de haber recibido sobres por parte de la política.

Luego de que se filtrara un video en el que se vieron las restricciones y condiciones que le impuso el Gobierno a Viale en la entrevista que le realizó a Milei el lunes para tratar de lavar su imagen en medio de la crisis que provocó su promoción de la criptomoneda $LIBRA, el periodista realizó un descargo en su programa en TN donde apuntó contra excolegas de La Nación. Los acusó, sin nombrarlos, de haber recibido plata por parte del excandidato Horacio Rodríguez Larreta.

“Ya me fui de un lugar por no querer servir a un candidato. Ya me fui de ese lugar o me fueron, no sé. Había que hacerle campaña a un candidato que sacó no sé… 11, una cosa así. No acepto críticas de colegas que se llenaron de guita con sobres de la política. Vos te llenaste de guita en la campaña anterior, te llenaste de guita con ese sobre marroncito. ¿O querés que diga dónde fue, en qué estacionamiento fue?", expresó Viale sin dar nombres ni mayores precisiones.

Con el objetivo de correr los focos sobre el posible caso de corrupción, Milei se subió a las acusaciones del periodista y pidió a la justicia que investigue el tema. También apuntó contra el expresidente Mauricio Macri quien ayer apuntó contra su entorno.

"Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados. La justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el exprecandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta", manifestó el mandatario a través de su cuenta de X.

"Sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas. Casualmente eligen omitir que su jefe, cabeza de lista y candidato presidencial fue acusado de ensobrar periodistas con el dinero de los pagadores de impuestos", agregó.