Patricia Bullrich criticó el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad: "No tiene sentido"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de desdoblar las elecciones locales y nacionales del próximo año que se anunciará este viernes porque, según afirmó, "no tiene sentido" y "se hace por conveniencia política, no de la sociedad".

"No me gustan las elecciones separadas. El país debe votar una sola vez, todo junto. Ya se probó. Es gastar más plata y hacer una doble campaña. No tiene sentido. ¿Por qué se hace? Se hace por conveniencia política, no de la sociedad", sostuvo este jueves en radio Mitre.