Cami Mayan superó a Alexis Mac Allister y tiene nuevo novio: quién es

Mientras atravesaba esta situación, la influencer sorprendió cuando se filtraron imágenes de su íntima celebración de cumpleaños, donde se la vio muy acaramelada con Julián Racca, un joven tiktoker de Córdoba que, según trascendió, estaría iniciando una relación con ella. En los videos difundidos, ambos aparecen bailando muy juntos al ritmo de "La Morocha" de Luck Ra, dejando en claro la conexión que existe entre ellos.

Por qué se separaron Mac Allister y Cami Mayan

La separación entre Alexis Mac Allister y Cami Mayan fue un tema que dio que hablar durante meses. El jugador rompió el silencio en una entrevista donde explicó que, tras finalizar la relación, no volvieron a tener contacto y cada uno siguió su propio camino. Sobre la demanda judicial, Mac Allister afirmó que todo está siendo tratado en los tribunales correspondientes, pero evitó entrar en detalles.

Respecto a los rumores que circularon sobre posibles infidelidades, el futbolista negó categóricamente esas versiones. Aseguró que la decisión de hacer públicas ciertas situaciones fue únicamente de Mayan, pero que él mantiene su versión de los hechos con total tranquilidad. Además, indicó que la ruptura fue algo que ambos conversaron previamente.

Por otra parte, la influencer respondió a estas declaraciones desde su programa en Luzu TV. Ratificó que no mantiene ninguna relación actual con su ex pareja y prefirió no dar detalles del proceso legal. Pese a eso, remarcó que durante la separación vivió momentos dolorosos, especialmente por no poder recuperar objetos personales de mucho valor afectivo, como apuntes de la universidad y regalos familiares.