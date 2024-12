Mauricio Macri le mandó un mensaje a Javier Milei de cara a las elecciones

En Minuto Uno, el periodista Gustavo Sylvestre interpretó que en realidad se trata de un mensaje cifrado en el que Macri advierte a Milei que debe cumplir con su parte del acuerdo entre partidos. "Solo ellos saben que significa cumplir con la palabra", expresó.

image.png

El mensaje de Macri se conoció un día después de que Milei expresara que la eventual alianza debía realizarse en todas las jurisdicciones del país. "En las elecciones o vamos con el PRO juntos en todos lados o iremos separados", sostuvo en una extensa entrevista a Forbes.

Para el mandatario, las próximas elecciones serán "extremadamente importantes para marcar la velocidad de las reformas", y responsabilizó a "la política" de "empastar todo", lo que -expuso- incrementó el impacto en la sociedad de los cambios implementados.

Durán Barba: "Cuando Macri le cedió el espacio del cambio" a Javier Milei, se murió"

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, uno de los principales asesores del expresidente Macri cuando triunfó en las elecciones de 2015, afirmó hoy que cuando el líder del Pro "cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió" políticamente y consideró que esa decisión "fue una equivocación".

"Cuando Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió. Fue una equivocación y una estrategia brutal en esta etapa", aseguró Durán Barba, quien además consideró que hoy, después de un año de gestión, el presidente Javier Milei "no necesita del PRO".

En declaraciones radiales, el consultor que hoy está distanciado del ex presidente, dijo que "la equivocación de Macri es no darse cuenta de que él ganó por el uno por ciento en las elecciones presidenciales (de 2015) y que, de la gente que lo votó, más de la mitad eran progresistas".

"Yo no soy una persona de extrema derecha ni creo en el anarquismo capitalista y Macri tampoco. A mí me parece gracioso cuando dicen que son lo mismo, porque no veo a Macri ni a todo su grupo con una pata anarquista. Son de centro derecha o de derecha, no de extrema derecha", puntualizó.

Durán Barba opinó que de cara a los comicios presidenciales de 2023 Macri "tenía todas las de ganar con un 41% (del electorado), y ante un Presidente que, objetivamente, fue un desastre, porque (Alberto) Fernández es uno de los presidentes más catastróficos de la Argentina".

"Macri tenía la mesa servida para ir adelante, siempre que tuviese esa misma línea que le permitió ganar las elecciones desde 2005, durante 15 años", enfatizó.