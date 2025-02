Padre de un gendarme: "Patricia Bullrich deja mucho que desear"

Durante la entrevista en Argenzuela, el hombre que perteneció a las fuerza policial de Salta mostró su indignación por la tarea que cumple la titular de la cartera de seguridad: "Respeto muchísimo a la señora Patricia Bullrich. ¡Yo puse el voto por ella! En la gestión anterior estuvo con Gendermería, pero ahora deja mucho que desear. ¡No da para más! Que por favor se ponga la mano en el pecho, debería hacer un relevamiento, no es lo mismo el sueldo en Buenos Aires que en la frontera".

Rubén expuso su angustia por no poder ver a su hijo: "Me da pena ver cómo las madres e hijos sufren. Ellos están desesperados para que llegue fin de año, enero y febrero, ya que es la época en la que vienen, pero no los podemos, salvo que viajemos nosotros. No les alcanza para el pasaje, que cuesta 90 mil pesos. ¡Es imposible viajar con la familia!".

Los gendarmes cruzan a Bolivia para comprar ropa

Durante el informe que realizó Argenzuela, el conductor del ciclo, Jorge Rial, expuso que "los mismos que tienen que impedir el contrabando, tienen que cruzarse a Bolivia para comprar ropa, que se hace allí".

Tras brindar la información, llegó el turno de Rubén para contar cómo padecen la situación económica las familias: "Ellos controlan la frontera y la familia tiene que cruzar a Bolivia para comprar los uniformes, accesorios, útiles. Una mochila en Orán vale entre 40 y 45 mil pesos, en Bolivia está 10 mil pesos. Así con todos los elementos".