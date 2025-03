Oscar Zago, tras su pelea en el Congreso: "El oficialismo buscaba que yo me levantara para dejar sin quorum la sesión"

Sobre su enfrentamiento con Almirón explicó: “Me dejé llevar, pero no tendría que haber reaccionado de esa manera. Lo que se buscaba era eso, que yo me levantara de la banca para dejar sin quorum".

Luego apuntó contra el presidente de la Cámara Baja por levantar intempestivamente la sesión. "Muy mal (Martín) Menem de haber logrado su objetivo, que la casa de la democracia no funcione”, señaló en una entrevista con A24.

"Tuvimos toda una jornada intensa, con idas y vueltas, había temas que no gustaban. Fue una sesión no pedida por el oficialismo y la verdad que no gusta cuando te ponen un montón de temas, pero con hechos de trascendencia y que nosotros no lo ponemos en discusión. Ahí me parece a mí que están muy preocupados en La Libertad Avanza", analizó.

En el mismo sentido, sintetizó que desde el espacio libertario, con ciertas actitudes "están comprometiendo mucho al Presidente de la Nación".

"Hay algunos que deben estar involucrados en los hechos de estafa cripto, seguramente, y están muy preocupados. No me cabe ninguna duda. Yo me doy cuenta de que lo están. Quieren que no avance una causa, una investigación sobre eso", concluyó sobre el tema.