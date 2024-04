Oscar Zago: "Ni Mandrake sacaba la Ley Bases"

El exjefe del bloque la Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago , se refirió al proyecto inicial de Ley Bases, el cual tuvo que ser retirado del Congreso por no contar con el apoyo, y aseguró que “ni Mandrake la sacaba” . A su vez, volvió a asegurar que “no le miente” al Presidente y lo que sucedió en el oficialismo luego de la fallida designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político "no es una ruptura de bloque” sino “una discusión" .

"Teníamos un proceso y un programa de trabajo para hacer en Diputados que no lo pudimos hacer y que era conformar las 46 comisiones, más las comisiones de las bicamerales. También íbamos a armar un interbloque con cuatro o cinco partidos nacionales dentro de la Alianza, que llevaron a Javier Milei a la presidencia", resaltó Zago.

Para luego recordar que hace tres años eran sólo dos partidos nacionales y uno de la Ciudad de Buenos Aires y que su trabajo "era llegar a futuro" junto a todas las fracciones que se unieron y que permitieron que La Libertad Avanza ingrese a la Cámara Baja.

zago 2.webp La Libertad Avanza hasta el momento no le aceptó a Zago conformar el interbloque con su partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)

"Mi intención era terminar todo ese proceso y todavía faltan 20 comisiones. El final era formar una mesa, donde yo fui el presidente, pero no había un vice, no había un tesorero, no había absolutamente nada. Yo era nuevo en el Congreso de la Nación y ahí tenés que tener gimnasia. Hay diputados muy profesionales, que tienen muchísima experiencia, y si no te pones pillo, te pasan por encima", remarcó el diputado en una entrevista con Radio Metro.

En el mismo sentido Zago afirmó que, si no designaban a Marcela Pagano, "corrían el riesgo de que la presidencia de la comisión quedara en mano de la oposición" y que su responsabilidad como presidente del bloque era "iniciar el proceso" para que la titularidad sea de La Libertad Avanza y que "terminara todo maravillosamente".

"Marcela Pagano es la presidenta y hay un acta firmada donde está el 90% de los bloques y los diputados que pertenecen a esa comisión. Y después de todos lo que se dijo aclaro que no soy socio, ni el mejor amigo, ni el novio de Marcela Pagano. No soy nada", sostuvo el diputado.

Para luego sobre el final reafirmar que "no hay una ruptura en el bloque de diputados" ni en La Libertad Avanza como partido, dado que sólo fue "una discusión", que su trabajo es "acordar, para trabajar y colaborar" porque el Presidente "lo eligió para eso".