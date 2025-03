Nicolás Massot le exigió a Martín Menem que dé explicaciones del escándalo cripto: "Seamos transparentes"

En tal sentido, también mencionó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero presidencial, Manuel Adorni: "Con toda la presunción de inocencia que goza usted, la secretaria General, el vocero presidencial y los diputados o miembros que hayan participado indirectamente y por ahí ingenuamente, que es la primera posibilidad en la que tenemos que pensar. No es un capricho que estemos pidiendo sus presencias".

Martín Menem NA/Daniel Videl

"Una interpelación suena muy fuerte pero tiene un cuestionario de antemano. Son los que no pueden negar el conocimiento previo de los que estructuraron esta estafa. No estamos diciendo que participaron con culpabilidad o por lo menos no todavía. Soy de los que creen que no nos corresponde a nosotros la investigación y mucho menos la acusación", aseveró en esta línea.

En tanto, reiteró su pedido de que distintos funcionarios aclaren sobre el escándalo cripto: "Vengan y expliquen y respondan el cuestionario anticipado. ¿Cómo quieren hacer? Inclusive por su propia investidura que empieza a ser, producto del silencio, cuestionada posiblemente sin razón. Pero si es sin razón, que aquellos que tenían relación y le abrieron la puerta al despacho presidencial a estos estafadores, tal vez engañando al Presidente, que lo expliquen".

En ese momento, Menem lo interrumpió y lo cruzó: "No hay ningún tipo de obturación. No falte a la verdad porque el Congreso está trabajando. Seamos coherentes. No confunda, diputado, y no exprese situaciones que no se adecúan a la verdad porque no hay obturación". Por su parte, Massot respondió: "Seamos coherentes y transparentes".