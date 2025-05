Lospennato volvió a cruzar a Milei por Ficha Limpia, lo trató de mentiroso y negó que exista un pacto entre Macri y Cristina

"Lo que si era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley y no salió. Yo le creí, muchos le creímos pero todavía hay algo peor que mentir que es creerse las propias mentiras", manifestó.

En ese sentido señaló que la versión que arrojó Milei sobre un supuesto pacto entre Macri y Cristina para que el proyecto no se apruebe es "lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años". "No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no le cree ningún argentino", puntualizó.

Por último sostuvo que "pese a los ataques y los agravios" que está recibiendo, ella se encuentra en paz porque tiene "la certeza de que la verdad siempre sale a la luz".

"¿Sabe por qué? Porque somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción. Somos una mayoría los argentinos que le decimos que no a los pactos de impunidad. Las argentinas y los argentinos no nos rendimos. No bajamos los brazos. Es con la verdad", completó.