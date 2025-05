Guillermo Francos se despegó de los ataques de Javier Milei a los periodistas: "No estoy de acuerdo"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , se despegó de las agresiones de Javier Milei a la prensa y afirmó que se encuentra en desacuerdo con el Presidente luego de que lanzara que "la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas".

En diálogo con Radio con Vos, Francos se diferenció de los ataques de Milei: "Las falsas informaciones, las mentiras o los inventos periodísticos también son agresiones. No justifico y no estoy diciendo que me parece bien que el Presidente cuestione de esa manera".