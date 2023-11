Massa: "De nada nos sirve si la Policía o la Gendarmería detiene y la justicia libera"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, que pidió no relajarse tras el debate presidencial , mantuvo un encuentro con Fuerzas de Seguridad en San Vicente donde señaló: “De nada nos sirve si la Policía o la Gendarmería detiene y la justicia libera”, porque "eso termina generando esa idea de impunidad".

"De nada nos sirve si la policía o la gendarmería detiene y la justicia libera y libera, porque eso termina generando esa idea de impunidad", destacó el candidato oficialista ante los efectivos. "La víctima de una violación se encuentra en la panadería del barrio con el violador, y eso tiene que ver con que tengamos además la capacidad de poder tener un sistema de control y un tablero de control sobre el funcionamiento de la justicia", ejemplificó Massa.

WhatsApp Image 2023-11-14 at 09.00.18 (1).jpeg

El candidato a la presidencia de Unión por la Patria destacó que la implementación del programa permite "tener la capacidad de poder establecer y recuperar la idea de los barrios y las locaciones a escala de nuestras fuerzas de seguridad".

"La jerarquización del personal de seguridad, no es solamente tener buenos salarios, no es solamente tener buena logística, no es solamente tener buena tecnología, sino además tener acceso a la vivienda y cada una de las fuerzas de seguridad tiene que tener su clarificación para su personal", agregó.

Luego destacó que junto con el intendente de la ciudad, Nicolás Mantegazza, "hemos podido poner en marcha para personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para personal de Servicio Penitenciario, y lo extendemos ahora al personal de Gendarmería. Ese tiene que ser el trabajo que en cada ciudad hagamos para cuidar y garantizar, para devolver respeto a nuestras fuerzas de seguridad".

Sergio Massa con policías - gendarmería

Massa con el eje puesto en seguridad de cara al balotaje

El candidato presidencial de Unión Patria señaló no querer vivir "en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una pistola en la mochila. Quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila".

Para luego criticar el plan de su contrincante en materia de seguridad de cara a los comicios del 19 de noviembre, Javier Milei: "Esa es la diferencia de los dos proyectos de país que se juegan el domingo. Les pido que sigamos trabajando juntos, hay mucho por hacer, hay problemas que resolver, no los negamos, los enfrentamos porque esa es nuestra responsabilidad"