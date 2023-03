Martín Lousteau cuestionó a Alberto Fernández: "Fue más una campaña que una inauguración de sesiones"

"Un Presidente que dice 'quiero cooperación para encontrar la solución a algunos problemas y para tratar algunos proyectos' no puede elegir ese tono para terminar. Yo creo que él eligió un tono electoral individual, no sé si ese es el tono que quiere el Frente de Todos", opinó Lousteau.

"Me parece que el Presidente habló en términos personales. Y después me parece que eligió un tono y efectos que tienen mucho más que ver con una campaña que con un discurso de inauguración de sesiones", cuestionó.

El senador radical se distanció de Fernando Iglesias y otros miembros de Juntos por el Cambio que agraviaron a Alberto Fernández. "A mí no me gusta eso. Yo soy respetuoso de la institucionalidad, de la investidura presidencial. Pero tampoco me gusta que el Presidente venga a hacer un discurso extremadamente agresivo", aseguró.

"Lo que hizo que nos levantáramos con nuestro bloque es que dijo que la Ciudad de Buenos Aires no tiene autonomía, que tiene que depender de los recursos que le dé el Gobierno nacional. Es una barbaridad. Es decir que no existe el federalismo en la Argentina, todo lo contrario a lo que él declama", sostuvo.

Sobre las críticas a la Corte Suprema, reconoció que "uno de los problemas que tenemos es que se está partidizando la Justicia, y no puede ser de nadie. Esta Justicia no está funcionando. Ahora, si en la grieta cada uno pretende nombrar a los jueces propios, está mal", concluyó.