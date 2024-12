Margarita Barrientos denunció que no recibe "nada" de alimentos por parte del Gobierno

Luego apuntó contra los dirigentes al manifestar que "los políticos se ausentaron completamente. Al comedor no llega ninguno". "En otros años desfilaban y prometían cosas que nunca cumplían. En tantos años de mi trabajo, hoy hago un balance y nunca cumplieron lo que prometieron", añadió.

Además, detalló que este año se incrementó el número de personas que asisten a su comedor: "Veníamos con 3.700 o 3.800 y ahora estamos pasando las 4.000 personas".

milei Barrientos apuntó contra el gobierno de Javier milei por la falta de asistencia con alimentos secos a su comedor.

“Venimos sufriendo hace casi un año. A partir de la desocupación, del paro de las obras... la gente tenía un trabajo, podía comer. Cuando pasó todo eso, la gente se volcó a los comedores. Son familias, no es un hombre, una mujer, es un matrimonio con dos hijos”, explicó la administradora de Los Piletones en una entrevista por Radio Mitre.

Pese a reconocer que "la situación está un poco mejor", Barrientos ve que "los precios no bajan". "Pueden decir que baja el índice de la pobreza, pero nosotros lo vemos igual, no cambia nada. La precariedad de las viviendas. Hay gente que no tiene baño. Hay mucha gente no tiene agua, luz, que los hijos no pudieron terminar la primaria", analizó.

"De vez en cuando dan un aumentito y nosotros seguimos sufriendo todo eso. Le falta un poquito a los secretarios recorrer un poco los lugares carenciados”, concluyó Barrientos sobre el tema.