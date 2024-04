Javier Milei cerrará el Foro Llao Llao y defenderá su plan económico ante 150 empresarios

Arribó a la provincia de Río Negro junto con su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y el vocero presidencial Manuel Adorni en el Tanto 11, se trata del primer viaje presidencial que no realiza con un vuelo comercial regular.

En la presentación hablará desde el mediodía ante 150 empresarios de distintos sectores con preponderancia especial del sector tecnológico y los unicornios argentinos.

Otros de los que estuvieron presentes fueron el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien admitió tener una excelente relación con el mandatario argentino, ya que la baja de la brecha cambiaria hizo descender el contrabando de productos por la frontera. También estuvo Luis Lacalle Pou.

Sin embargo, Peña admitió que “la dolarización no tiene sentido ahora no podemos negar que en otros países y que en el caso de la Argentina tener un ancla nominal, un ancla real. Una moneda fuerte puede ayudar, ayudó en su momento la convertibilidad, no podemos negar que la convertibilidad después de muchos años de inestabilidad monetaria ayudó en la década de los 90 a la Argentina así que no hay que descartar, pero esto obviamente es una consideración muy particular de Argentina”.

Previo al cierre del Presidente, uno de los paneles tendrá a Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, que junto a Roberto Sallouti del banco brasilero BTG Pactual realizarán una charla informal que se llama Fireside Chat.

Pero antes, tres emprendedores formarán parte del panel “Diseñando el futuro”: Tarek Ali Zaki, de OncoPrecision, Jairo Trad (Kilimo), Matías Viel (Beeflow). Por su parte, antes de que hable Milei, Daniel Rabinovich y Diego Martins animarán el panel “La inteligencia artificial golpea tu puerta”.

En Baroliche ya desplegaron un operativo de seguridad para evitar que las protestas que anunció ATE en contra del ajuste que lleva adelante el Gobierno.

El presidente Javier Milei aterrizó en Bariloche este jueves por la noche donde participará del Foro Llao Llao, un encuentro exclusivo con dueños de las principales empresas del país en el hotel emblemático de esa ciudad.

"Recién llegados a la Ciudad de Bariloche. Fin", escribió el vocero presidencial Manuel Adorni pasadas las 21, confirmando el arribo a la ciudad rionegrina junto al Presidente y la secretaria General de Presidencia, Karina Milei. El viaje fue realizado en el Tango 11, uno de los aviones de la flota presidencial.

Según señalan sus autoridades, el Foro Llao Llao es un espacio en el que sus miembros buscan reflexionar sobre la oportunidad de reinserción de la Argentina en la agenda global con un análisis sobre la situación geopolítica, los modelos de competitividad exitosos de la región y el rol del sector privado en la Argentina y en el mundo.