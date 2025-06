Luego de una tensa discusión reglamentaria, se destraba el inicio de la comisión que investigará el caso $LIBRA

Finalmente, se aprobó —a mano alzada— una moción impulsada por el diputado Oscar Agost Carreño. El acuerdo establece que la comisión volverá a reunirse el próximo martes 10 de junio, y luego celebrará una reunión informativa el miércoles 25. Mientras no se resuelva la conducción formal, se facultó al secretario parlamentario, Adrián Pagan, como coordinador administrativo de las reuniones. Además, se lo instruyó a recibir hasta tres propuestas de invitados por bloque para la audiencia informativa del 25.

Pese a la aprobación, algunos sectores opositores decidieron no acompañar. Desde el Frente de Izquierda argumentaron que no participaron de las negociaciones, mientras que la Coalición Cívica cuestionó tanto el fondo como la forma del acuerdo. “Entendiendo la buena voluntad que pueden haber tenido algunos diputados en la propuesta, el bloque de la Coalición Cívica no va a acompañar, porque seguimos insistiendo en que si no resolvemos el fondo de la cuestión respecto a que este Congreso no renuncie a su rol contralor e investigativo, vamos a estar en la misma”, señaló Maximiliano Ferraro.

La comisión fue creada el 8 de abril tras el escándalo generado por la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei. El cuerpo quedó integrado por 28 diputados, reflejando una paridad absoluta entre oficialismo y oposición, lo que bloqueó su funcionamiento desde el inicio.

El eje de la investigación

La comisión tiene como objetivo determinar las responsabilidades políticas e institucionales detrás de la promoción oficial de $LIBRA, una criptomoneda que atrajo a miles de pequeños inversores y generó denuncias por presunta estafa. En el centro de la escena está el presidente Milei, quien apoyó públicamente el proyecto.

Entre los posibles citados figuran el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el nombre que más preocupa al oficialismo y por quien busca incansablemente bloquear la comisión.

Con la moción aprobada esta madrugada, la comisión podrá iniciar sus primeras reuniones formales, aunque la falta de autoridades políticas sigue siendo un punto pendiente.