Con negociaciones de último momento, la Legislatura porteña vota el Presupuesto 2025

Para tener éxito, deberá conseguir otras 16 voluntades para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que deberá apelar al apoyo de la UCR, Confianza Pública y de los monobloques del socialismo, Republicanos Unidos y Compromiso Liberal Republicano.

El bloque de La Libertad Avanza, compuesto por ocho legisladores, se viene manifestando en contra de lo que califican como un "impuestazo".

"Si el Gobierno de la Ciudad no baja impuestos y gastos por $500.000 millones, yo no voto el presupuesto. Sin mi voto no llegan. Abrazo", escribió en su cuenta de X el diputado libertario Ramiro Marra. Su compañero de bancada, Yamil Santoro, se sumó: "Cerramos filas. O bajan impuestos y gastos o no cuentan con nuestros votos liberales".

La titular del bloque, Pilar Ramírez, se manifestó de forma similar en los días previos, lo que permite suponer cuál será su postura. "El Gobierno de la Ciudad quiere aumentar en el 2025 el triple de lo que se venía pagando en patentes. Esto es un impuestazo bajo todo punto de vista. Es impagable. Desde LLA no vamos a permitir que le sigan pisando la cabeza a los porteños", tuiteó este miércoles.