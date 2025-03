Marina Bellati en Fuera de Agenda: "Hoy metí Cristinapalooza"

Agregó: "Me resultó un alivio escuchar a una líder, que sabe lo que dice, me interpela en todo lo que dice y en lo que estoy de acuerdo. Que dice cuando hay que decirlo".

Además, de estar afiliada al PJ porteño hace años es una militante del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluídos) junto al dirigente Juan Grabois con quien comparte la cena de fin de año con las personas en situación de calle, entre otras acciones partidarias. "La situación política actual me genera mucha angustia, mucho desamparo", enfatizó.

También se refirió a los "ataques tan direccionados a las artistas mujeres" por parte de Javier Milei, que no la amedrenta sino que "la preocupa". En este sentido, reflexionó: "No me gusta ver a compañeras atacadas", concluyó.

Marina Bellati sobre el éxito de Envidiosa: "Habla de los mandatos sociales desde el humor"

Marina Bellati destacó que el éxito de la serie Envidiosa es que "habla de temas profundos y humanos desde el humor, que es la herramienta máxima para tratar estos temas ríspidos pero que da para reflexionar. "Destacó que el "elenco muy sólido", y "está muy bien escrita".

Sobre el tema que aborda la ficción, sobre la maternidad y los mandatos de las mujeres, que si bien ella nunca vivió ninguno en carne propia, son "un tema universal". En este sentido, se alegró porque "no es menor escuchar al público decir que necesitábamos una serie más nuestra".

En 2024, Cristina Kirchner visitó la Universidad Nacional de las Artes UNA) donde se encontró con la actriz Susana Pampín, que interpreta a la madre de Griselda Siciliani, que protagoniza a Vicky en la serie Envidiosa, y contó que es fanática de la serie argentina de Netflix.