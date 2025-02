Las condolencias de Jorge Macri tras el asesinato de la familia Bibas: "Una crueldad imperdonable"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1892320358415425587&partner=&hide_thread=false Nos duele en el alma el asesinato de Shiri Bibas y sus dos pequeños, Kfir y Ariel, víctimas del terrorismo. Kfir tendría cinco años, Ariel apenas dos… Merecían crecer, soñar, vivir. Su muerte es una crueldad imperdonable. Acompañamos a su familia en este dolor infinito. pic.twitter.com/AZ3pTXcN36 — Jorge Macri (@jorgemacri) February 19, 2025

Los cuerpos de los hijos y la esposa de Yardén Bibas serían entregados por Hamás el jueves

El Gobierno de Israel informó que los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos Ariel y Kfir Bibas, serán entregados por la organización terrorista Hamás este jueves. Se trata de 3 ciudadanos de nacionalidad israelí-argentino que fueron secuestrados el 20 de octubre del 2023 del kibutz de Nir Oz junto a su padre Yardén Bibas, quien fue liberado hace pocas semanas y no se sabía cuál era el destino de su familia.

“En estos momentos difíciles, nuestros corazones están con las familias en duelo. Seguiremos proporcionando actualizaciones fiables según sea necesario y pedimos que se abstengan de difundir rumores o información no oficial”, informó la oficina del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu a través de un comunicado.

Por la mañana Netanyahu había adelantado a través de un video que “mañana será un día muy difícil para el Estado de Israel, un día impactante, un día de duelo”, al hacer referencia de la repatriación de cuatro rehenes fallecidos, la familia BIbas y Oded Lifshitz.

“Traemos de regreso a cuatro de nuestros queridos secuestrados, que han caído. Abrazamos a las familias y el corazón de toda una nación está destrozado. Mi corazón está destrozado. El suyo también. Y el corazón de todo el mundo debería estarlo, porque aquí vemos con quién estamos tratando, con qué estamos tratando: monstruos”, agregó Netanyahu. Por último, el Primer Ministro cerró diciendo que su país lamenta las pérdidas y está decidido a impedir que situaciones similiares vuelvan a ocurrir.

El Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos, al enterarse de la noticia, lamentó las víctimas y calificó la situación como “un cuchillo que atraviesa nuestros corazones, los de las familias y los de las personas de todo el mundo”.

“No eran solo nombres: eran personas queridas, con familias que los apreciaban, con sueños y futuros que les habían sido robados. Lloramos no solo por ellos, sino por las otras preciosas vidas perdidas, incluidos otros cuatro rehenes fallecidos que serán devueltos la próxima semana. Bo descansaremos, no dejaremos de luchar por todos los rehenes que no forman parte del período actual, tanto los caídos como los que siguen con vida", señalaron.

“Esto no puede continuar. Ni un día más. La segunda fase del acuerdo debe producirse AHORA. No hay más tiempo que perder. No cuando cada momento que pasa puede significar otra vida perdida, otra familia destrozada. Tráiganlos a todos a casa, AHORA”, concluye el texto.