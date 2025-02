Los cuerpos de los hijos y la esposa de Yardén Bibas serían entregados por Hamás el jueves

El Gobierno de Israel informó que los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos Ariel y Kfir Bibas , serán entregados por la organización terrorista Hamás este jueves. Se trata de 3 ciudadanos de nacionalidad israelí-argentino que fueron secuestrados el 20 de octubre del 2023 del kibutz de Nir Oz junto a su padre Yardén Bibas, quien fue liberado hace pocas semanas y no se sabía cuál era el destino de su familia.

“En estos momentos difíciles, nuestros corazones están con las familias en duelo. Seguiremos proporcionando actualizaciones fiables según sea necesario y pedimos que se abstengan de difundir rumores o información no oficial”, informó la oficina del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu a través de un comunicado.

Por la mañana Netanyahu había adelantado a través de un video que “mañana será un día muy difícil para el Estado de Israel, un día impactante, un día de duelo”, al hacer referencia de la repatriación de cuatro rehenes fallecidos, la familia BIbas y Oded Lifshitz.

“Traemos de regreso a cuatro de nuestros queridos secuestrados, que han caído. Abrazamos a las familias y el corazón de toda una nación está destrozado. Mi corazón está destrozado. El suyo también. Y el corazón de todo el mundo debería estarlo, porque aquí vemos con quién estamos tratando, con qué estamos tratando: monstruos”, agregó Netanyahu. Por último, el Primer Ministro cerró diciendo que su país lamenta las pérdidas y está decidido a impedir que situaciones similiares vuelvan a ocurrir.

El Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos, al enterarse de la noticia, lamentó las víctimas y calificó la situación como “un cuchillo que atraviesa nuestros corazones, los de las familias y los de las personas de todo el mundo”.

“No eran solo nombres: eran personas queridas, con familias que los apreciaban, con sueños y futuros que les habían sido robados. Lloramos no solo por ellos, sino por las otras preciosas vidas perdidas, incluidos otros cuatro rehenes fallecidos que serán devueltos la próxima semana. Bo descansaremos, no dejaremos de luchar por todos los rehenes que no forman parte del período actual, tanto los caídos como los que siguen con vida", señalaron.

“Esto no puede continuar. Ni un día más. La segunda fase del acuerdo debe producirse AHORA. No hay más tiempo que perder. No cuando cada momento que pasa puede significar otra vida perdida, otra familia destrozada. Tráiganlos a todos a casa, AHORA”, concluye el texto.

La liberación de Yardén Bibas

Días atrás, Yardén Bibas esposo de Shiri y padre de Ariel, de 5 años, y Kfir, de 2, fue liberado junto a otros dos rehenes. Tras pasar 484 días en cautiverio, Yarden Bibas se reencontró con parte de su familia, en un video compartido por las redes sociales de las Fuerzas de Defensa de Israel, se puede ver como se funde en un abrazo con su padre y su hermana.

Bibas fue trasladado a un hospital en la frontera para realizar una evaluación médica. Mientras tanto, Israel tiene poca información y "serias preocupaciones” sobre el destino de su esposa Shiri, y sus hijos argentinos Ariel y Kfir, que cumplió dos años en cautiverio.

El comunicado de la embajada de Israel en Argentina

Tras la noticia, la embajada de Israel en Argentina publicó un comunicado:

En el día de mañana la organización terrorista Hamas entregará los cadáveres de 4 rehenes. Los familiares de Shiri y de los dos menores Ariel y Kfir Bibas de nacionalidad argentino-israelí y de Oded Lifschitz comunicaron que han sido notificados, indicando que sus seres queridos serían devueltos en esta instancia.

Los cuerpos llegarán a Israel a través de un dispositivo de la Cruz Roja. Una vez que estos se encuentren en manos de las Fuerzas de Defensa de Israel comenzará el proceso de identificación forense. Este procedimiento puede tener una duración relativamente breve o bien extenderse hasta por 48 horas dependiendo de diversos factores.

Hasta tanto la identificación de cada una de las personas sea establecida de manera oficial y las familias hayan sido notificadas, no podremos confirmar las identidades de los cuatro individuos.

La embajada de Israel en Argentina desea destacar que las personas cuyos cuerpos serían enviados a Israel durante la jornada del 20/02/2025 estaban vivas el 7/10/23 por la mañana cuando fueron arrancados de los sitios en los que se encontraban. Hamas los secuestró hace más de 500 días y en unas horas los devolverá sin vida. Mañana cada uno de ellos regresará a sus familias quienes posteriormente podrán darles su última despedida.

Desde esta sede diplomática queremos volver a ratificar nuestro más profundo repudio a la barbarie que el terrorismo representa. Con inmensa tristeza abrazamos a cada familia en Argentina, en Israel y en cada lugar del mundo que comparte este dolor que no conoce de fronteras y nos sumamos al pedido para que todos los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza sean liberados y regresen a sus hogares.