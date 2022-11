Larreta aseguró que Cristina Kirchner "evadió la ley": "Juez va a ser el representante del Senado en la Magistratura"

En esta línea el Jefe de Gobierno de la Ciudad apuntó que "ayer Cristina volvió a no cumplir con la ley, pasó una raya además porque hay un fallo de la corte".

Además denunciaron que Cristina Kirchner busca "tensar la institucionalidad hasta romperla". "Los kirchneristas van por todo. No hay antecedentes de ningún gobierno que haya desobedecido un fallo de la Corte", dijo el senador Luis Juez.

En cuanto a la la candidatura de de Luis Juez como representante del Senado en el Consejo de la Magistratura, Larreta afirmó que "no tengo ninguna duda".

Larreta sobre los Planes Sociales

En medio de su discurso durante la inauguración de una obra en Chacarita, levemente enfocado en las próximas elecciones 2023.

El mandatario criticó al actual Gobierno en cuanto al manejo y distribución de los Planes Sociales. "Se empezaron a investigar irregularidades en 250 mil planes", aseguró Larreta.

"Esto no puede pasar nunca más, así no se cuida a la gente ni el dinero de los argentinos, este no es el camino. Por eso, en función de la autonomía que tiene la ciudad de buenos aires vamos a reglamentar que el programa Ciudadanía Porteña no pueda ser superpuesto con otros planes o programas de ninguna jurisdicción que tiene el mismo objetivo", aclaró el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Si la ayuda del estado no estimula el trabajo, no sirve. Esta es una nueva oportunidad para replantear el rol de los planes sociales a nivel nacional, los planes sociales tienen que ser una ruta al trabajo, al progreso. Para eso tienen que ser, directos, temporales y condicionados", explicó Larreta.

Remarcando especialmente para que "las personas que manejan los planes sociales no usen ese poder para extorsionar a la gente para que vayan a las marchas".

Para el mandatario los tres puntos fundamentales en los que se tiene que crear las bases para los planes sociales tienen que ver con:

Directos: "significa que tienen que llegar del Estado a la persona, hoy está privatizado, hoy la asistencia la maneja intermediarios, punteros, organizaciones sociales que son más políticas que sociales". Temporales: "por un tiempo definido, un plan cuando se hace crónico es una trampa de la que no se puede salir". Condicionado: "tiene que exigirse el cumplimiento de las contraprestaciones, como por ejemplo capacitarse en un oficio, mandar a los chicos a la escuela, controles de salud de los más chiquitos, hay que cumplirlos porque el asistencialismo que genera dependencia no va más".

"La argentina necesita menos planes y la argentina necesita más trabajo. Por eso nuestra política social es opuesta al gobierno nacional nosotros acompañamos a los más vulnerables que necesitan ayuda del Estado", remarcó Horacio Rodríguez Larreta.

Juntos por el Cambio irá a la Justicia para reclamar un lugar en el Consejo de la Magistratura

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio anunció que irá a la Justicia para volver a reclamar por un lugar en el Consejo de la Magistratura, luego de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el Frente de Todos y a uno por la oposición para ese cuerpo.

Los legisladores de la principal fuerza opositora publicaron un comunicado donde criticaron a Cristina Kirchner por meter el proyecto "de manera intempestiva y subrepticia" en la sesión especial que se realizó este miércoles y denunciaron que la vicepresidenta busca "tensar la institucionalidad hasta romperla".

"Desde el interbloque de Juntos por el Cambio denunciamos un nuevo atropello por parte de la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contra el orden institucional del país", introduce el comunicado que se difundió a través de las redes sociales oficiales de senadores de la principal fuerza opositora.

"En una sesión especial en la que se preveía que se dé tratamiento al Presupuesto Nacional y la prórroga de impuestos, el kirchnerismo introdujo de manera intempestiva y subrepticia la designación de los representantes de este cuerpo ante el Consejo de la Magistratura para ser tratado y aprobado en la sesión", manifestaron.