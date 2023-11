La Libertad Avanza se contradice para despegarse de los dichos de Lilia Lemoine sobre la TV Pública

No le dan los números: el engaño de Milei sobre los sueldos en la década del '90

La secuencia de la legisladora se dio en las últimas horas cuando un móvil de la TVP abordó a Lemoine en la estación de trenes de Retiro para preguntarle si usaba el transporte público, pero la referente libertaria apartó el micrófono con la mano. “Tenés mala intención. No quiero hablar con vos”, sostuvo.

Ante la insistencia de la trabajadora de prensa, Lemoine la amenazó al insinuar que podría quedarse sin trabajo en caso de que Milei sea electo presidente. “Vamos a cerrar la Televisión Pública. La vamos a privatizar. Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora”, advirtió.

La diputada nacional electa por La Libertad Avanza amenazó a una periodista de la Televisión Pública: “los medios públicos se van a privatizar así que procurá ser una buena trabajadora” pic.twitter.com/tFsfSx48eF — Televisión Pública (@TV_Publica) November 15, 2023

Tras ese panorama, y una vez finalizado el acto de campaña de Javier Milei en Ezeiza, el senador bonaerense electo libertario, Sebastián Pareja, se despegó de esos dichos al considerar que “son declaraciones de personas en forma individual”.

“Es una declaración de una persona en forma individual, que vaya a saber uno por qué lo dijo, porque a veces no sabemos si está hablando en serio o de mentira, porque mucha atención a la prensa ella no le ha dedicado y no vale el tema profundizarlo”, expresó Pareja en IP Noticias.

Quien también se pronunció por los dichos que dijo la diputada Lilia Lemoine, fue el propio candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Durante una entrevista, el periodista Ari Paluch le remarcó al candidato que los dichos de Lemoine podrían “perjudicar la imagen” del partido libertario y le consultó si realmente la postura de La Libertad Avanza era cerrar o privatizar la TV Pública.

En ese sentido, el economista empezó justificando que “los liberales tienen esas cosas, no pretendas que sean disciplinarios como en otras fuerzas”, sin embargo, destrozó a la legisladora electa y se despegó de sus dichos: “Es diputada electa, pero no toma ningún tipo de decisión en nada. No es parte del proceso decisorio de ninguna manera”.

Sin embargo, el propio candidato de LLA confirmó que su intención es privatizar la TV Pública porque "es un mecanismo de propaganda" en favor del oficialismo y que "el 75% de los contenidos tienen una recepción negativa".