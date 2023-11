La interna entre libertarios y macristas por los cargos en el gabinete estalló a días de asumir el nuevo gobierno

Luis Caputo Mauricio Macri

Por su parte, Carolina Píparo, que había sido confirmada como titular de ANSES, había informado en la mañana de este jueves a través de su cuenta de X que se reunirá la semana que viene con Fernanda Raverta para "iniciar la transición". Sin embargo, en las últimas horas tomó fuerza el rumor de que hubo marcha atrás con la designación, aunque no se informaron los motivos.

Devolución de favores para el PRO: Bullrich vuelve a Seguridad

Este jueves se confirmó también que Patricia Bullrich estará a cargo del Ministerio de Seguridad, una cartera que en principio Milei había indicado que estaría bajo el control de Victoria Villarruel, aunque finalmente terminó pesando más la devolución de favores al PRO.

La excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio volverá a ocupar el mismo cargo en el que estuvo durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019). Su gestión en esa cartera quedó atravesada por la muerte de Santiago Maldonado durante una acción de la Gendarmería en la provincia de Chubut, episodio por el cual fue responsabilizada por la familia del joven y también por los organismos de derechos humanos.

Milei Villarruel Bullrich Télam

En medio de la interna por el armado del gabinete, Milei decidió suspender su viaje a Estados Unidos. El economista libertario había anunciado que viajaría a Nueva York para visitar la tumba del rabino Rebe de Lubavitch.

Cortocircuitos entre la línea fundadora de La Libertad Avanza y Macri

En una entrevista con Luis Novaresio en LN+, Carlos Rodríguez puso en duda su rol como jefe del equipo de asesores económicos de Milei.

"No sé qué rol estoy cumpliendo (en La Libertad Avanza). Milei sigue diciendo que las obligaciones se pagarán, pero hay muchos tipos alrededor de Milei que lo están tratando de convencer de que se pagarán tomando deuda afuera. Esa es la estrategia Macri, y a mí no me gusta esa estrategia. Yo prefiero no pagar nada y que se vaya todo a la santa m... acá adentro", especificó el Chicago Boy.

Por su parte, Fernando Cerimedo, el cerebro detrás de la comunicación digital de Milei, aclaró a través de las redes sociales que "cualquier nombramiento o anuncio oficial SOLO lo hará el propio Presidente Electo Javier Milei o en su defecto los comunicados de la Oficina del Presidente Electo".

Cerimedo

Cúneo Libarona se reunió con la Corte Suprema

El abogado penalista Mariano Cúneo Libarona, quien fue anunciado por Milei como el próximo ministro de Justicia, se reunió con los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la transición a la asunción del 10 de diciembre.

La cartera de Justicia era otra área pretendida por Macri, quien tenía intenciones de colocar allí a Germán Garavano, al parecer motivado por una especial preocupación respecto de sus causas judiciales abiertas.