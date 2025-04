Luis Caputo: "Terminó la época de la Argentina regalada en dólares"

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue "atípico" porque "Argentina es hoy ejemplo de lo que hay que hacer" y aseguró que "estamos en una situación que no hemos visto nunca".

En ese sentido, advirtió que "se terminó la Argentina regalada en dólares" y recordó que "estamos en competencia de monedas". "En las próximas dos semanas vamos a anunciar una medida que va a sorprender a algunos y que va a fomentar mucho el uso de los dólares", anticipó.

"No es una casualidad que la economía haya crecido un 6% de diciembre de 2023 a diciembre de 2024. Los salarios reales subieron casi un 15% y sacamos 10 millones de personas de la pobreza, porque es el modelo exactamente inverso al del kirchnerismo. El ajuste es el modelo kirchnerista: para agrandar el Estado, le saca recursos al sector privado", afirmó.

Caputo señaló que, tras eliminar el déficit fiscal y la emisión monetaria, "quedaba pendiente la salida del cepo cambiario y para eso había que recapitalizar el Banco Central". "Entonces fuimos a ver nuevamente al Fondo, que estaba muy impresionado con todos los logros", remarcó.

Explicó que el Gobierno había "resuelto la parte del pasivo del Banco Central, pero para salir del cepo de manera no traumática esos pesos tenían que estar respaldados", y "el Fondo estuvo dispuesto a acompañar". "Creo que con la salida del cepo se mostró que fue lo correcto, porque no hubo ningún estrés y el dólar libre está tendiendo a converger al dólar oficial", sostuvo.

Luis Caputo en Expo EFI 29-04-25 Caputo inauguró la Expo EFI y el Congreso Económico Argentino 2025. Captura de pantalla YouTube

El ministro lo diferenció de la salida del cepo durante el gobierno de Macri, cuando "hubo que volver a ponerlo", porque "en aquel caso fue a la inversa: se salió del cepo primero pero no se habían resuelto los problemas macro. Nosotros lo hicimos a la inversa y nos permitió hacer un acuerdo mucho más sólido", destacó.

"Es un acuerdo no solo único para Argentina, sino que no es un acuerdo normal del Fondo. Normalmente presta plata para financiar esa transición hacia el orden macro; nosotros el orden macro fue lo primero que hicimos, y eso nos permitió un acuerdo atípico", aseguró.

Caputo insistió en que "no tiene nada que ver con los otros 22 acuerdos que ha firmado Argentina" e hizo hincapié en "el desafío" de la comunicación. "Los argentinos venimos de tantas décadas de frustraciones que es inevitable pensar que algo malo va a pasar. Estamos en una situación que no hemos visto nunca", señaló.

"Ahora hay que concentrarse en volver a ser eficiente y en entender que los retornos de la industria no pueden ser los de la Argentina pasada, porque el nivel de riesgo ya es otro. Hoy Argentina es uno de los cinco mejores alumnos del mundo, es hoy ejemplo de lo que hay que hacer", destacó.

Como ejemplo, citó la posibilidad de ayuda directa que mencionó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y las declaraciones de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien adelantó que "el Fondo va a estar ayudando a los países que están haciendo las cosas como Argentina".

"No nos comamos más el cuento de que ya la vimos, porque no hemos visto nada. Se terminó la época de la Argentina regalada en dólares, porque la contracara es un país que le va pésimo. Queremos un país donde los salarios en dólares sean razonables y no se asombren porque alguien de clase media va a veranear a Brasil", sostuvo.

"Como dijo el Presidente, en poco tiempo los países van a decir que quieren crecer a tasas argentinas. No tengan dudas que estamos por presenciar los mejores 20 o 30 años de nuestra historia", concluyó el ministro.