La curiosa defensa de Federico Sturzenegger sobre el falso video de Macri: "Estaba hecho con un imitador bastante malo"

El ministro de Desregulación explicó que vio el material audiovisual hecho con IA junto a su esposa y "era bastante gracioso". "Es obvio que era un chiste", explicó, para luego aclarar que “de ahí a relacionarlo con algún partido o algo me parece que no tiene ningún sentido”.

De todas manera, reconoció que "hoy en realidad cuando haces este tipo de cosas con IA, que replica la voz perfecta, creo que era más o menos un gancho que nos daba el que lo había hecho que era un chiste, me parece que hay que interpretarlo así".

"Obviamente en un mundo donde hay libertad de expresión y en estos tiempos de IA, bueno pasa eso. A nosotros también nos hacen esos, fotos con IA, videos y me parece que es parte de esa libertad de expresión. De ahí a relacionarlo con algún partido o algo me parece que no tiene ningún sentido”, concluyó sobre el tema.

Mauricio Macri responsabilizó a Santiago Caputo por el "intento de fraude digital": "Rompe las reglas del juego"

"Lo que vivimos ayer es una locura, rompe todas las reglas de juego. En 20 años nunca tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude. Y no me vengan con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso según el Presidente de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con IA, como el Gordo Dan, como Álvarez y no sé cuántos más", lanzó durante el tradicional desayuno del PRO en el Café Tortoni.

Luego, agregó: "Y segundo, esto tiene que ver con lo que se ha venido comentando en las últimas semanas. Sin dudas tener el rumbo económico correcto es fundamental, pero no alcanza si no fortalecemos las instituciones, las reglas de juego y la cultura política para generar el nivel de confianza que se necesita en Argentina para construir un futuro mejor para todos".

Macri enseguida opinó que "esto no les va a funcionar, porque hay un montón de gente indecisa que espera una alternativa para no volver al kirchnerismo, un cambio con equilibrio, responsable. Y esto que hicieron ayer, que empezó a la mañana mostrando videos de inundaciones en la Ciudad de hace 15 años".

"No les va a funcionar porque es una cosa de loquitos, y para sacar el país adelante necesitamos gente equilibrada que genere confianza y responsabilidad. Lo lamento profundamente porque nunca tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección, pero lo vamos a superar como superamos muchas otras cosas", aseguró.

El líder del PRO comentó que, para él, "la campaña ha sido realmente muy violenta, muy agresiva. El cierre que hizo el presidente Milei fue sumamente agresivo. Hoy vayamos todos a votar y los próximos días serán un período de reflexión".

Pese a los ataques a los libertarios y principales referentes de La Libertad Avanza, el expresidente decidió despegar de las acusaciones al presidente Javier Milei. "Hago responsables a los que han tuiteado lo que han tuiteado, que tenían una clara vocación de dañar el raciocinio y la decisión de la gente diciendo que nosotros nos retirábamos de la elección. Un disparate jamás visto", cerró.