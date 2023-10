Kicillof, tras la victoria en Provincia: "No nos venció ni la resignación ni la antipolítica"

"Este año estamos cumpliendo 40 años de democracia. Este año votamos por décima vez candidato a presidente en la Argentina. Y quiero decir que esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida, y que este voto significa 'dictadura nunca más'", advirtió el mandatario bonaerense.

Kicillof resaltó que al oficialismo no lo venció "ni la resignación ni la antipolítica". Agradeció "muy especialmente" a los intendentes del peronismo, a los que consideró "artífices de este triunfo", y a la vicepresidenta Cristina Kirchner "por su acompañamiento".

"En este tiempo atravesó un atentado contra su vida, la proscripción, y sin embargo sigue liderando y nunca nos llamó a caer en el rencor ni en la revancha. Vale de ejemplo para los que usan el odio y la violencia", advirtió durante su discurso.

"La libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades"

Con una ventaja de 20 puntos sobre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, Kicillof advirtió que "fue un voto por lo conseguido y por lo que nos falta", y reconoció que "hay problemas, pero se resuelven con más Estado".

"Los problemas se afrontan con más solidaridad y no con egoísmo. Pensando en el otro, tendiéndole la mano al que lo necesita. Siempre fuimos un pueblo solidario, y la provincia sigue creyendo en más Estado, más solidaridad y más patria", aseguró el gobernador.

En ese sentido, Kicillof advirtió que "la dignidad no es un negocio, los derechos no dependen de la ganancia, la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades, la vida no es un mercado y la patria no se vende", en una clara alusión a las propuestas formuladas desde la oposición.

Kicillof bunker Camila Alonso (C5N.com)

El mandatario bonaerense admitió que en la Provincia "todavía nos falta salud pública, educación pública y avanzar en materia de seguridad". Por tal motivo, llamó a votar por Sergio Massa en la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre próximo por su "compromiso con el federalismo".

"La campaña no terminó. En la provincia de Buenos Aires, la campaña termina cuando Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina. Nadie descansa, nadie para. No nos alcanza con la Provincia. Necesitamos un gobierno nacional comprometido con el pueblo, con su felicidad y con la grandeza de nuestra nación", concluyó Kicillof.