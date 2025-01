Justicia 2025: vacantes, elecciones, causas de tenor político y el primer mensaje de Maqueda

El Gobierno Nacional logró un récord: es el principal responsable de que en 2024 no haya sido designado ningún juez federal o nacional. Más allá de los dos candidatos que propuso para integrar la Corte Suprema de Justicia, y de dos jueces de Cámara que lograron acuerdo para permanecer cargo por 5 años más, el Poder Ejecutivo no envió ningún otro pliego al Senado . El récord implica además que se mantenga en el orden del 30 por ciento la cantidad de cargos vacantes.

La información en manos del Consejo de la Magistratura -órgano que participa del proceso de selección de jueces- indica que en hay más de 1.000 cargos de jueces entre justicia federal y la justicia nacional de los cuales más de 300 se encuentran vacantes. El mecanismo para designar jueces incluye primero un concurso, luego el envío de una terna al Poder Ejecutivo y finalmente la elección de un candidato por terna por parte del Gobierno, cuyo pliego pasa al Senado para la búsqueda del consenso.

El exhaustivo análisis de antecedentes por parte de uno o más colaboradores estrella del poder Ejecutivo hizo que se frenara en esa instancia el proceso de selección, se sinceró un vocero oficioso del Gobierno. Otro analista autorizado indicó además que trabar el proceso de selección generó a la Casa Rosada una herramienta más de negociación con gobernadores (y por ende legisladores) que pueden estar interesados en opinar sobre qué jueces deben ser nombrados en la justicia federal con asiento en sus provincias.

Los datos oficiales indican que el Consejo de la Magistratura aprobó este año casi 100 concursos y que además el gobierno retiró en sus primeros días de gestión unos 60 pliegos que había enviado al Senado la gestión de Alberto Fernández. Eso coloca cerca de 150 pliegos frenados en la Casa Rosada, en lo que va de la gestión de Javier Milei.

De todas las vacantes a cubrir, la más comentada fue la que se generó el 29 de diciembre último en la Corte. Ese día Juan Carlos Maqueda cumplió 75 años y se retiró del cargo. Hubiera querido continuar cinco años más, pero el Gobierno Nacional anunció su retiro antes de que pudiera intentarlo. A las pocas horas de su salida, se publicó una entrevista que le realizaron un grupo de estudiantes en noviembre para la revista Lecciones y Ensayos de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entre historias y análisis de su futuro próximo, el exmagistrado dejó una definición nada despreciable sobre el uso de una de las herramientas preferidas del gobierno de Milei: el decreto de necesidad y urgencia.

“Yo lo primero que haría dentro de lo que hoy hay posibilidades de hacer, sería reformar el sistema de los decretos de necesidad y urgencia. Es una cosa inconcebible que para sancionar una ley tenga que pasar por las dos cámaras y un decreto de necesidad y urgencia, que es de excepción total y absoluta con la sanción de una sola cámara pueda mantener su vigencia. Yo no me he encontrado en este tiempo, desde el 2006 que está sancionada esta ley hasta ahora que estado en la Corte, con un petitorio de inconstitucionalidad de este tema ni con una causa concreta. Si no, lo hubiera dicho en la causa concreta. Creo que, realmente estando ese tema en el tapete público hoy, es lo principal que hay que reformar”, afirmó el magistrado. En el Congreso tomaron nota.

2024_entrevista-juan-carlos-maqueda.pdf La entrevista a Maqueda en la facultad de Derecho de la UBA.

Las elecciones para la renovación de los integrantes del Congreso será este año uno de los principales temas políticos del 2025. Cuando la pelota comience a rodar, después del receso estival, los debates irán tomando cuerpo y las polémicas se multiplicarán. Antes, sin embargo, ya fue la justicia electoral la que encendió una alarma.

Problemas de cara a las elecciones

El juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, emitió en diciembre un informe pormenorizado de las dificultades que se podrían presentar de cara a las elecciones si no se definen cuanto antes los métodos que se utilizarán para elegir a quienes vayan a desembarcar en el Congreso. En ese documento al que accedió C5N el magistrado enumeró 4 escenarios posibles, según mecanismos de votación:

1) Elecciones simultáneas donde se vota, con las mismas boletas, a nivel nacional y a nivel provincial.

2) Elecciones concurrentes en las que se vota el mismo día pero con distintos mecanismos. Es el caso que generó dificultades en la elección del 2023 en la Ciudad de Buenos Aires.

3) Elecciones desdobladas en las que los ciudadanos deben ir a votar en fechas diferentes.

4) Eliminación de las Primaras Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

“La incertidumbre sobre la modalidad de convocatoria a las elecciones provinciales (simultaneidad, concurrencia o desdoblamiento), sumada al debate en torno a la posible suspensión de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), complica la planificación y adopción de medidas necesarias para el desarrollo del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires”, alertó Ramos Padillas.

El 2025 tendrá otra particularidad: a pesar de ser un año electoral, y contra las máximas no escritas de la política y el Poder Judicial, se esperan definiciones y movimientos en causas que suelen impactar en la opinión pública. El caso Vialidad, por el que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, ya tiene una nueva fecha en su calendario porque la Cámara Federal de Casación Penal dio tiempo hasta febrero para presentar las apelaciones a lo resuelto por ese tribunal después del juicio oral, en busca de llegar a la Corte. El máximo tribunal espera.

Fue precisamente la Corte Suprema la que en los últimos días del 2024 preconfiguró el escenario 2025: en pocos días emitió dos resoluciones de altísimo impacto en los que ordenó avanzar hacia la realización de un juicio oral y público en causas que tienen a la presidenta del Partido Justicialista como principal acusada: la causa por la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán y la causa conocida como Hotesur. En ambos la expresidenta había sido sobreseída pero fueron reabiertos.

Para el 6 de noviembre, además, se espera el inicio del caso conocido como causa de los Cuadernos del exchofer del ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno. El debate ya tiene fecha fijada aunque aún no se conoce el resultado del peritaje sobre los propios cuadernos que, a seis años del inicio de la causa, comenzó a hacerse en diciembre. La pregunta es si esos cuadernos en los que se relataban presuntos viajes con valijas de dinero que habría circulando entre funcionarios y empresarios fueron escritos por Centeno.

Ultracustodiado y camuflado con un gorro con visera, Centeno pasó por los tribunales federales de Comodoro Py en diciembre para escribir antes peritos, con distintas biromes y en cuadernos de las mismas características de aquellos que en su momento dijo haber quemado pero que están resguardados en la causa. La justicia ya detecto, en el marco de otros estudios, que los cuadernos tenían tachaduras y enmiendas que no coincidían necesariamente con su letra. Eso se volverá a revisar, también la presión ejercida sobre la hoja y el ritmo de escritura. Si los escribió Centeno, habrá que analizar si no le fueron dictados.